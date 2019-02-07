FİNANS

Karadeniz hamsisi Gürcistan'a kaçtı

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.02.2019 16:02 | Son Güncelleme

Samsunlu balıkçılar, Karadeniz’in incisi hamsinin Gürcistan sularına kaçtığını söylediler.

Karadeniz hamsisi Gürcistan'a kaçtı

Bu sene bir görünüp bir kaybolan hamsi, rotasını tamamen soğuk sulara çevirdi. En son geçen hafta balıkçıların ağlarına takılan hamsi, birkaç gündür tezgahlarda görülmüyor. Hamsinin Gürcistan’a kaçtığını ifade eden balıkçılar, vatandaşların fiyatı uygun olan mezgit, istavrit ve tirsiye yöneldiğini söylediler.

Hamsi olmamasına rağmen balık fiyatlarının uygun olduğunu dile getiren balık satıcısı İsmet Akpınar, “Şu anda bol miktarda mezgit ve istavrit çıkıyor. Hamsi Gürcistan’a kaçtı. Kayıklarımız hamsi bulamadığı için tezgahlarımızda da satamıyoruz. Mezgitin kilosu 5, istavritin kilosu 7, barbunun kilosu 7, çinakopun kilosu 20 lira, uskumrunun kilosu 20 lira ve zargananın kilosu 20 liradan satılıyor. Vatandaşlar en çok mezgit ve istavrite rağbet gösteriyor. Mangal yapacak vatandaşlar ise tirsiye ilgi gösteriyor. Tirsinin kilosu da 10 liradan satışa sunuluyor. Yerli uskumru satışları da çok iyi gidiyor. Vatandaşlar Norveç uskumrusu yerine yerli uskumruyu tercih ediyor. Biz de uskumruların taze olduğunu kanıtlamak için kulaklarını açıyoruz” dedi.

Hamsinin Gürcistan’a kaçtığını vurgulayan Kurtça aydın ise, “Hamsi 1 hafta önce geri gelmişti, arık gitti. Hamsi, bizim sularımızdan kara sulara doğru kaçtı ve Gürcistan karasularına gitti. Şu anda bizim sularımızda mezgit, istavrit, tirsi, çinakop, kefal ve barbun avlanıyor. Uzun süredir yerli uskumru da gelmiyordu. Uskumru da birkaç gündür gelmeye başladı. Hamsinin müşterisi, hamsi kaçında mezgit, istavrit ve tirsiye yöneldi. Bir çorba 10 lira ederken, 2 kilo mezgiti 10 liraya satıyoruz. Nadir bir şekilde de zargana çıkıyor. Ege, Marmara ve Akdeniz’e bakarak, Karadeniz balıkları hem daha lezzetli hem de daha ucuz” diye konuştu. KAYNAK:İHA

PARTNER'O halimi gören yüzüme bakamadı!''O halimi gören yüzüme bakamadı!'
5 yıldır beklenen tren o tarihte gelecek 5 yıldır beklenen tren o tarihte gelecek
Sabiha Gökçen Avrupa'nın en büyük 12'nci havalimanı oldu Sabiha Gökçen Avrupa'nın en büyük 12'nci havalimanı oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Samsun hamsi Gürcistan

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Dikkat! Her şeyinizi çalıyor... Telefondan hemen silin!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Şenol Güneş Beşiktaş'tan ayrılıyor!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Kredi borcu olanlar dikkat!

Yüksek fiyatlara karşı ilk hamle!

Yüksek fiyatlara karşı ilk hamle!

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Berat Albayrak açıkladı! Haftaya başlıyor

Berat Albayrak açıkladı! Haftaya başlıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Poşetten sonra bir uygulama daha

Poşetten sonra bir uygulama daha

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türk-İş'ten IMF'li toplantıya katılmama kararı

Türk-İş'ten IMF'li toplantıya katılmama kararı

5 yıldır beklenen tren 10 Mart’ta gelecek

5 yıldır beklenen tren o tarihte gelecek

Sabiha Gökçen Avrupa'nın en büyük 12'nci havalimanı oldu

Sabiha Gökçen Avrupa'nın en büyük 12'nci havalimanı oldu

Sigarayı bırakan kamu personeli "ödüllendirilecek"

Sigarayı bırakan kamu personeli ödüllendirilecek

Kilosu 200 lira olan ıhlamur kapış kapış satılıyor

Satışı tavan yaptı! Yetiştiremiyorlar

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

Avrupa'nın en uzunu olacak! Yeni Zigana Tüneli'nin yarısı tamamlandı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.