FİNANS

Karadeniz hamsisi tescillendi

16 Şubat 2018 15:11

Su Ürünleri Tescil Komitesi tarafından Karadeniz hamsisi, doktor balık ve inci kefali tescil edildi.

Karadeniz hamsisi tescillendi
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Su Ürünleri Tescil Komitesince 3 balık türü tescillendi.
 
Komitenin tescile ilişkin kararları, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
 
Buna göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün hamsi, inci kefali ve doktor balık ya da kaya balığı olarak bilinen garra rufanın tescillenmesi için yaptığı başvuru sonuçlandırıldı.
 
Hamsi, yerel adıyla "Karadeniz hamsisi" olarak tescillenirken, balık, "vücudunun sırt kısmı siyaha yakın yeşilimsi, karın kısmı gümüşi beyaz ve yan tarafları parlak" şeklinde tarif edildi. Karadeniz hamsisinin standart boyu dişilerde minimum 8, maksimum 10,72 santimetre, erkeklerde ise minimum 8, maksimum 9,22 santimetre olarak belirlendi.
 
Komite, "doktor balık", "yağlı balık", "kaya balığı", "Kangal balığı" ve "kırbaki" olarak bilinen garra rufa ile yayılım alanı Van Gölü havzası olan inci kefalini de tescilledi. AA

 

15.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
5.000 TL 36Ay Vadeli

İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN TIKLAYIN
Okuyucu Yorumları0 yorum

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

Diğer Ekonomi Haberleri

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:
"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir

Mynet Finans Mobil Uygulaması

Finans Gündemini Anlık Yakalayın