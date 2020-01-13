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  4. Karadeniz'de 2019 yılının ihracat lideri Trabzon oldu

Karadeniz'de 2019 yılının ihracat lideri Trabzon oldu

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 13:19 | Son Güncelleme

DKİB Başkanı Saffet Kalyoncu: - "Karadeniz Bölgesi illeri içinde en fazla ihracat gerçekleştiren Trabzon, ihracatını 1 milyar dolar üzerine çıkaran tek il oldu"

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Trabzon'un 2019 yılında ihracatının bir önceki yıla göre yüzde 21 artarak 1 milyar doların üzerine çıktığını ve kentin Karadeniz Bölgesi'nde ilk sırada yer aldığını belirtti.

Kalyoncu, yazılı açıklamasında, 2019 yılında 18 ilin yer aldığı Karadeniz Bölgesi'nden 4 milyar 359 milyon 645 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiğini, bu rakamın 1 milyar 160 milyon 522 bin dolarının Trabzon'dan yapıldığını bildirdi.

Karadeniz'den yapılan ihracatın yüzde 27'sinin Trabzon'dan gerçekleştirildiğine dikkati çeken Kalyoncu, "Trabzon ilinden gerçekleştirilen ihracatta bir önceki yıla oranla yüzde 21 artış yaşandı. Karadeniz Bölgesi illeri içinde en fazla ihracat gerçekleştiren Trabzon, ihracatını 1 milyar dolar üzerine çıkaran tek il oldu." ifadelerini kullandı.

Kalyoncu, ihracatçılarla sürdürülen uyumlu çalışmaların meyvesini verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Trabzon 2019 yılında da bu başarısını sürdürerek ihracatını tekrar 1 milyar dolar üzerine çıkarmış, ülkemizden en fazla ihracat gerçekleştiren 16. şehir olmuştur. Bunun yanında ülkemizden 1 milyar dolar üzeri ihracat gerçekleştiren iller arasında Trabzon da yer almaktadır. Doğu Karadeniz Bölgesi ihracatının yüzde 59'nu ise tek başına Trabzon gerçekleştirmiştir. Yaklaşık 20 yıl içinde Trabzon ili ihracatı 6 kat artış göstererek 1 milyar dolar sınırı üzerine ulaşmıştır."

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Anahtar Kelimeler:
DKİB Başkanı Saffet Kalyoncu, ihracat, Trabzon,

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