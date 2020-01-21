FİNANS
  4. Karadeniz’in gıda ambarı Samsun

Karadeniz’in gıda ambarı Samsun

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2020 14:18 | Son Güncelleme

Birçok sebze ve meyve çeşidi üretiminde Türkiye’nin ilk sıralarında yer alan Samsun, Bafra ve Çarşamba Ovalarıyla Karadeniz’in gıda ambarı konumunda.Yetkililerden alınan bilgiye göre göre Samsun, 375 bin 920 hektar işlenen tarım alanı ile Türkiye sıralamasında 16.

Karadeniz’in gıda ambarı Samsun

Birçok sebze ve meyve çeşidi üretiminde Türkiye’nin ilk sıralarında yer alan Samsun, Bafra ve Çarşamba Ovalarıyla Karadeniz’in gıda ambarı konumunda.
Yetkililerden alınan bilgiye göre göre Samsun, 375 bin 920 hektar işlenen tarım alanı ile Türkiye sıralamasında 16. sırada yer alıyor. Bu oran Türkiye ortalamasının yüzde 1,58’ine denk geliyor.

Çeltik, soya ve tütün üretiminde ilk sıralar Samsun’un
Samsun, tarım ürünleri üretiminde Türkiye’nin ilk sıralarında geliyor. 18 bin 56 hektarlık alanda 133 bin 221 ton çeltik üretiliyor. Yüzde 14,17’lik bu üretim payı ile Samsun çeltik üretiminde Türkiye’de 2. sırada yer alıyor. 2 bin 29 hektarlık alanda 7 bin 714 ton soya üretiliyor. Yüzde 5,51’lik üretim payına denk gelen soya üretiminde Samsun, Türkiye sıralamasında 3. sırada yer alıyor. Samsun’da ayrıca 6 bin 151 hektarlık alanda 6 bin 897 ton tütün üretiliyor. 8,60’lık üretim payına sahip olan Samsun, tütün üretiminde de Türkiye’nin 5. sırasında bulunuyor.

Kırmızı pancar ve lahana üretiminde Türkiye 1’incisi
Samsun’da Bafra, Çarşamba ve Vezirköprü Ovaları ile toplam 1 milyon 390 bin 796 dekar alan tarım alanına sahip. Samsun, kırmızı pancar ve lahana üretiminde Türkiye 1.’si konumunda bulunuyor. Turp üretiminde Türkiye 2.’si, ıspanak üretiminde 3. ve barbunya üretiminde de 4. sırada yer alıyor. Samsun’da yılda 223 bin 50 ton lahana, 26 bin 233 ton taze fasulye, 24 bin 742 ton pırasa, 136 bin 786 ton biber, 28 bin 455 ton patlıcan, 12 bin 702 ton marul ve 13 bin 167 ton turp üretiliyor.

Meyve üretiminde de ilk sıralarda yer alıyor
Meyve üretiminde de Türkiye’nin ilk sıralarında yer alan Samsun, fındık üretiminde Türkiye’de 3’üncü, kivi üretiminde 5’inci, armut üretiminde de 6’ncı sırada kendine yer buluyor. Bu kapsamda TÜİK verilerine göre Samsun’da bin 402 dekar alanda 9 bin 361 ton armut üretildi. Ayrıca Samsun’da 2 bin 903 ton ceviz, 17 bin 476 ton elma, 66 bin 363 ton fındık, 2 bin 306 ton kiraz ve 12 bin 387 ton şeftali elde edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı! Sıfır diye aldığı otomobil boyalı ve camı değişmiş çıktı!
TABA-AmCham Başkanlığı'na yeniden Ali Osman Akat seçildiTABA-AmCham Başkanlığı'na yeniden Ali Osman Akat seçildi
Borsa ilk yarıda düştüBorsa ilk yarıda düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Türkiye'de interneti kilitleyen saldırının adresi belli oldu!

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Sürpriz nikah! Sosyal medyadan duyurdu

Kredi kartı sahipleri dikkat!

Kredi kartı sahipleri dikkat!

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren emsal karar!

Yargıtay'dan çalışanları ilgilendiren emsal karar!

Ticaret Bakanı duyurdu! İhracatçılara faiz indirimi

Ticaret Bakanı duyurdu! İhracatçılara faiz indirimi

13 milyon emekli bu haberi bekliyor

13 milyon emekli bu haberi bekliyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Erdoğan'dan flaş faiz mesajı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Doğal gaz faturasında yüzde 20 tasarruf sağlamak mümkün! İşte o yöntemler

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Altında hızlı düşüş! İşte sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
56 yaşında hayatını kaybeden Mustafa Koç mezarı başında anıldı

Mustafa Koç vefatının 4. yılında anıldı

Bakan Varank, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari ile görüştü

Bakan Varank, İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sattari ile görüştü

100 kişi ve üzeri işçi çalıştıracak girişimcilere müjde: Fabrika kirasını devlet karşılayacak

100 kişi ve üzeri işçi çalıştıracak girişimcilere müjde: Fabrika kirasını devlet karşılayacak

TABA-AmCham Başkanlığı'na yeniden Ali Osman Akat seçildi

TABA-AmCham Başkanlığı'na yeniden Ali Osman Akat seçildi

Borsa ilk yarıda düştü

Borsa ilk yarıda düştü

Onlock hedefinin üzerine fon toplamayı başardı

Onlock hedefinin üzerine fon toplamayı başardı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.