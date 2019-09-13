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Karaman’da ıskarta elma alım fiyatları yüz güldürüyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

Karaman’da ıskartalık elma alım fiyatları üreticisinin yüzünü güldürüyor.

Karaman’da ıskarta elma alım fiyatları yüz güldürüyor

Karaman, Türkiye'de yılda ürettiği yaklaşık 600 bin ton elma üretimiyle ciddi söz sahibi olan iller arasında yer alıyor. Karaman Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Bayram, geçtiğimiz yıllara nazaran bu yıl, ıskartalık elma alım fiyatlarının ilk defa üreticiyi kısmen de olsa memnun ettiğini söyledi. Iskartalık elma alım merkezlerinde incelemelerde bulunan Bayram, elma üretim merkezi olan Karaman’da elma hasadımız bu hafta itibarıyla başlamış durumdadır. Elma hasadının başlaması nedeniyle bir taraftan da ıskarta alımları devam etmektedir. Bu sene üreticilerimiz azda olsa ıskarta alım fiyatlarından memnundur. Memnun olması ise geçtiğimiz yıllarda 30 ila 40 kuruşa satılan ıskartalık elma, bu yıl 60 ila 65 kuruştan alıcı bulmaktadır. Bu sene üreticimiz için iklimsel şartlardan da kaynaklı olarak elma üretimi maliyetli oldu. Bu sebepten dolayıdır ki meyve suyuna gidecek olan elmanın da bu fiyattan gitmesi kısmen bizleri ve üreticiyi memnun etti” diye konuştu.

Bayram, konuşmasının sonunda Karaman’da bu yıl 550 bin ile 600 bin ton arasında bir elma üretiminin gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini ve bununda yüzde 15’inin ıskartaya gideceğini sözlerine ekledi.

Elma üreticisi Mustafa Tekin de, ıskartalık elma alım fiyatlarının bu yıl güzel olduğunu söyleyerek, “Üreticinin malı bu sene değerlendi. İleri günlerde ne olur bilemeyiz, şuan için fiyatlar iyi gidiyor” dedi.

KAYNAK:İHA


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karaman elma alım fiyatları

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