'Kararlıyız, şeker fabrikaları satılacak'

AK Parti’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında Başbakan Binali Yıldırım, partililerin sorularını yanıtladı. Yıldırım’a en çok özelleştirme süreci başlatılan 14 şeker fabrikası soruldu. Özelleştirme kararından geri adım atılmayacağını belirtirken, çalışanların özlük haklarının korunacağını söyleyen Yıldırım, sorulara yanıt verdi.

Gazete Habertürk’ten Volkan Yanardağ‘ın haberine göre partililer, şeker fabrikalarının bulundukları şehrin dinamikleriyle ayakta kalması gerektiğinin altını çizdi. Özelleştirme kararından geri adım atılmayacağını söyleyen Yıldırım ise fabrikaların kapatılmasının söz konusu olmadığını, üretimin devam edeceğini, yapılanın özelleştirme olduğunu söyleyerek, “Çalışanların sosyal hakları, özlük hakları korunacak” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kasım ayında milletvekilleriyle yaptığı basına kapalı toplantıda da bu konu gündeme gelmişti.

Milletvekilleri, bu fabrikaların bulunduğu şehrin ekonomisine katkı sağladığını kaydetmiş, bunun üzerine Erdoğan, fabrikaların devlete yük olduğunu öne sürmüş ve özelleştirileceğini söylemişti.