FİNANS

'Kararlıyız, şeker fabrikaları satılacak'

27 Şubat 2018 10:24

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti il başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, şeker fabrikalarının özelleştirilmesinde kararlı olduklarını vurgulayarak, üretimin devam edeceğini söyledi.

'Kararlıyız, şeker fabrikaları satılacak'
AK Parti’nin genişletilmiş il başkanları toplantısında Başbakan Binali Yıldırım, partililerin sorularını yanıtladı. Yıldırım’a en çok özelleştirme süreci başlatılan 14 şeker fabrikası soruldu. Özelleştirme kararından geri adım atılmayacağını belirtirken, çalışanların özlük haklarının korunacağını söyleyen Yıldırım, sorulara yanıt verdi.
 
Gazete Habertürk’ten Volkan Yanardağ‘ın haberine göre partililer, şeker fabrikalarının bulundukları şehrin dinamikleriyle ayakta kalması gerektiğinin altını çizdi. Özelleştirme kararından geri adım atılmayacağını söyleyen Yıldırım ise fabrikaların kapatılmasının söz konusu olmadığını, üretimin devam edeceğini, yapılanın özelleştirme olduğunu söyleyerek, “Çalışanların sosyal hakları, özlük hakları korunacak” dedi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kasım ayında milletvekilleriyle yaptığı basına kapalı toplantıda da bu konu gündeme gelmişti.
 
Milletvekilleri, bu fabrikaların bulunduğu şehrin ekonomisine katkı sağladığını kaydetmiş, bunun üzerine Erdoğan, fabrikaların devlete yük olduğunu öne sürmüş ve özelleştirileceğini söylemişti.

 

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Okuyucu Yorumları13 yorum
  • 91 Oy
    devleti yöneten milletvekili sayısıda devlete yük sizlerin hazineden yaptığınız harcamalarda devlete yük milyonlarca suriyeli var onlarda bu devlete yük yok sen bunları görme sadece 14 adet şeker fabrikasını devlete yük olarak gör...
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  • 64 Oy
    Çalışan , üreten , kar eden fabrikalar niye satılıyor anlamıyorum. Para bitince evdeki eşyaları satarak durumu düzeltmeye çalışmaya benziyor. Özelleştirme adı altında her şeyin satılmasını doğru bulmuyorum , bence zarar eden kurum varsa bile kar edecek şekilde düzenlemeler yapılmalı. Sat sat nereye kadar.
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  • 71 Oy
    Hani CHP bir çivi çakmamıştı,kimin kurduğu fabrikaları sattınız bu güne kadar? sata sata memleketi bitirdiniz utanın utanın.
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  • 47 Oy
    ihaleye giren firmaları açıklamanızıda bekliyoruz ;) firma sahibi nereli kimin yakını ;)
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  • 53 Oy
    eminim yap işlet devret modeli köprü ve otoyollardan daha az devlete yük oluyorlardır.
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  • 22 Oy
    çalışanlara satılsın. çalıştırsınlar kendileride devlette kazansın
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  • 20 Oy
    Üretim devam edecekmiş...Doğruyu söyleyememek bir başbakana hiç yakışmıyor..
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  • 16 Oy
    Evet tabikide devlete yük olur devlet özel sektörümü kaldıramıyor.yani doğru.satılacak para yapacak artık.bisey kalmadı .tek.bisey var var ozellestirin. Bence.para yapar suriyeliler var unutmayı onlarida devleti yönetenlere bak.hazırı sat maaş öde mileti.halkı salk.sanıyorlar sizler
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  • 14 Oy
    A B D bakanı neye geldi satacan benden şeker kamışı şeker alacan konstre şeker yedirecen kanser edecen kemotarapi alacan ele boşyere atıp tutma yok
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  • 12 Oy
    Özelleştirirsin tabiki hazine boşaldı...
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  • 11 Oy
    seçim yaklışıyo almak satmak lazım para lazım para lazım
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  • 14 Oy
    SATILMIŞLARIN ,SATMASI KADAR DOĞAL NE OLABİLİR Kİ ? MODERNİZASYON DİYE BİR OLGU VAR. SATMAK EN KOLAY YOL VE HANGİ ÇIKARA HİZMET ETTİĞİ ÖNEMLİ. BİRDE CHP İÇİN NE YAPTI DİYORLAR. BU GÜNE KADAR SATILAN HER ŞEY ATATÜRK 'ÜN VE CHP 'NİN BU ÜLKENİN REFAHI İÇİN YAPTIĞI TESİSLER ,HEMDE "0" DAN. AVM AÇMAYI YATIRIM SAYIYORLAR ,ÜLKEMİZ İNSANI KENDİ ÜLKESİNDE HİZMET SEKTÖRÜNDE İŞ BULABİLECEK.TEHLİKE ÇOK BÜYÜK.
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  • 0 Oy
    ŞEKER FABRIKALARINI YANDAŞA PEŞKEŞ ÇEKECEKLER BİR İKİNCİSİ İSE YANDAŞLARA ŞEKER İTHAL EDECEKLER. HALKI DÜŞÜNEN YOK MISIR VE ŞEKER KAMIŞI ŞEKERİ GETİRİP HALKI KANSERLE ŞAVAŞAN MİLLET YAPACAKLAR. ŞEKER FABRIKASINI SATACAĞINIZA TASARRUF EDİN. TABİ BU TASARRUF MECLİSTEN BAKANLARDAN YAPMAYI UNUTMAYIN MİLLETTEN TASARRUF DEĞİL.
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