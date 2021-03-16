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KARDEMİR’de "Engelli Bireylerin İstihdamı" kura çekilişi yapıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.03.2021 18:03 | Son Güncelleme

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarında A.Ş (KARDEMİR) istihdam edilecek engelli bireylerin kura çekilişi gerçekleştirilirken, 13 kişi işe alındı.

KARDEMİR’de "Engelli Bireylerin İstihdamı" kura çekilişi yapıldı

Şirketten yapılan açıklamada, sürdürülebilir üretim, sürdürülebilir insan kaynağı prensibi ile Türk sanayisinin lokomotifi şirketin, ülkeye ve kente değer üretmeye devam ettiği belirtildi.

KARDEMİR ENGELLİ PERSONEL KURASI ÇEKİLDİ

Engelli bireylerin daha adil ve eşit şartlarda çalışma ve sosyal hayatta yer almasını, üretilen değerler doğrultusunda destekledikleri aktarılan açıklamada, "Ekonomik faaliyetlerimizin sadece yeni yatırımlarla gelişmeyeceğinin, insana dair yatırımın en verimli konu olduğunun bilincindeyiz. Pandeminin zor ve yıkıcı şartlarına rağmen, personel sayımızı arttırmaya ve zenginleştirmeye devam ediyoruz. Daha önceden duyurusunu yaptığımız ’Engelli Bireylerin İstihdamı’ ilanına başvuru yapan ve şartları sağlayan kişilerin tespiti için Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Karabük İl Müdürlüğü ile sürdürdüğümüz çalışmaların sonuna geldik.

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İŞKUR ARACILIĞI İLE YAPILDI

İŞKUR Karabük İl Müdürlüğü ve şirketimizin ortak çalışmalarıyla sürdürülen istihdam çalışmalarında kura yöntemi ile yeni çalışanlarımız belirlendi. İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz yönetiminde ve Karabük 1. Noteri huzurunda gerçekleşen kurada, engelli bireylerin isimleri ve üniteleri belirlendi. Şirket yöneticilerimizin kura çekmesinin yanı sıra, kurada isimleri çıkan yeni çalışanlarımız da çalışma arkadaşlarını belirlemek için kura çekimine katıldılar. İstihdam sürecinde destekleriyle yanımızda olan İŞKUR Karabük İl Müdürlüğüne ve iş dünyasında engelli istihdamı konusunda hassasiyet gösteren herkese teşekkür ederiz" denildi.

(İHA)

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