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  4. KARDEMİR’den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı

KARDEMİR’den 1 milyon 750 bin liralık çevre yatırımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 31.12.2019 18:19 | Son Güncelleme

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından 1 milyon 750 bin liralık yeni yatırımın açılışı yapıldı.1937’de kurulan ve "Fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla anılan, yerli otomotiv ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok projeye katkı sunan KARDEMİR, çevre yatırımlarını da aralıksız sürdürüyor.Fabrika tarafından 2019 yılı "çevre yatırım yılı" ilan edilirken, toplamda 200 milyon dolarlık çevre yatırımı gerçekleştirildi.

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) tarafından 1 milyon 750 bin liralık yeni yatırımın açılışı yapıldı.
1937’de kurulan ve "Fabrikalar kuran fabrika" unvanıyla anılan, yerli otomotiv ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok projeye katkı sunan KARDEMİR, çevre yatırımlarını da aralıksız sürdürüyor.
Fabrika tarafından 2019 yılı "çevre yatırım yılı" ilan edilirken, toplamda 200 milyon dolarlık çevre yatırımı gerçekleştirildi. Yıl boyunca kapasite artışından yeni yatırım projelerine, çevre yatırımlarından modernizasyon projelerine kadar tamamlanan çok sayıda yatırımın açılışı gerçekleştirilen fabrikada, yılın son günü ise üretim güvenliği için 1 milyon 750 bin lira harcama ile yapımını tamamlanan ağır tonajlı araçların geçişine imkan sağlayacak olan Hava Ayrıştırma Tesislerinin yeni köprüsünü hizmete alındı.
İşçilerin katılımıyla yapılan açılışta konuşan KARDEMİR Genel Müdürü Hüseyin Soykan, yatırımın hayırlı olmasını dileyerek, 2020 yılına yeni hedefler, yeni umutlarla girdiklerini kaydetti.

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