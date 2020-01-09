FİNANS
  4. KARDEMİR’den 50 milyon dolarlık çevre yatırımı

KARDEMİR’den 50 milyon dolarlık çevre yatırımı

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, 2020 yılında da önceliklerinin çevre yatırımları olacağını, 50 milyon dolarlık çevre yatırımı yapacaklarını bildirdi.Yolbulan, şirketin yeni yıla ilişkin çevre yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu.

KARDEMİR’den 50 milyon dolarlık çevre yatırımı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yolbulan, 2020 yılında da önceliklerinin çevre yatırımları olacağını, 50 milyon dolarlık çevre yatırımı yapacaklarını bildirdi.
Yolbulan, şirketin yeni yıla ilişkin çevre yatırımları hakkında değerlendirmelerde bulundu. 2019 yılında olduğu gibi 2020 yılında da önceliklerinin çevre olacağını ifade eden Yolbulan, üçüncü ve son etapta 50 milyon dolarlık çevre yatırımı daha yapacaklarını kaydetti.
2019 yılına, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’unda katıldığı Sinter Bölgesi çevre yatırımlarının açılışı ile başladıklarını ve yılın son günlerinde de Yüksek Fırınlar Bölgesi Toz Tutma Sistemleri ile Merkezi Atıksu Arıtma Tesisi ilave çevre yatırımlarının açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatan Mustafa Yolbulan, şunları kaydetti:
"Çevre konusu, yönetimimizin en önemli ve öncelikli konusudur. Bugüne kadar çok büyük yatırımlar yaptık. Artık son dönemeçteyiz. Bu son dönemde irili ufaklı 24 kalemden oluşan ve toplam yatırım bedeli 50 milyon dolarlı bulan bir dizi çevre yatırım projesini de tamamlamış olacağız. 2019 yılı ikinci yarısında itibaren startını verdiğimiz bu yatırımlardan bazılarındaki gerçekleşme oranları yüzde 90’ların üzerindedir. Bu yıl içinde hemen hemen her ay bir ikisini tamamlamış olacağız. Bunlar arasında toz bastırma sistemleri, saha betonlamaları, kapalı depolama sahalarının oluşturulması, kok bataryaları emisyon kontrol sistemleri, pota fırınları toz toplama sistemleri, biyolojik atıksu arıtma tesisi modernizasyonu gibi çevre yatırımları var. Yine bu yatırımlar kapsamında görsel iyileştirme ve peyzaj çalışmaları ile 50 bin bitki ve ağaç dikimini gerçekleştirecek ve yeşil bir KARDEMİR’i ortaya çıkaracağız. Her bir yatırımın ilerleme raporları titizlikle takip edilmektedir."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERSGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...SGK duyurdu: Avukat, doktor, çalışan milyonlara müjde...
Dedeman Turizm Grubu 18. otelini Kastamonu'da açıyorDedeman Turizm Grubu 18. otelini Kastamonu'da açıyor
Deri ihracatçılarının fuar atağı İtalya’dan başlıyorDeri ihracatçılarının fuar atağı İtalya’dan başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

Didem Arslan ve İmamoğlu arasında çok sert tartışma!

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

ABD'den dikkat çeken İran açıklaması: Hazırız

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

Altına yatırım yapacaklar dikkat! Uzmanından altın fiyatları yorumu

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

6 aylık süre uzatımı Resmi Gazete'de

Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi Şeker Piliç icradan satışa çıkıyor

Türkiye’nin en büyük beyaz et üreticisi Şeker Piliç icradan satışa çıkıyor

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

2020 memur ve emekli maaş zammı belli oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren 1.5 saat kararı

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
KMPG- Fintech 100’de bu yıl iki Türk şirketi yer aldı

KMPG- Fintech 100’de bu yıl iki Türk şirketi yer aldı

Özdemir: “182 milyar dolarlık meyve-sebze mamulleri pazarında payımız yüzde 1 bile değil”

Özdemir: “182 milyar dolarlık meyve-sebze mamulleri pazarında payımız yüzde 1 bile değil”

Savunmadaki ihracat başarısı şirkete dönüştü

Savunmadaki ihracat başarısı şirkete dönüştü

Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı

Lenovo Türkiye Genel Müdür Yardımcılığı görevine Banu Soyak atandı

Bakanı Berat Albayrak'tan çiftçilere 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Bakan Albayrak duyurdu! 5 yıl vadeli ödeme müjdesi

Heimtextil Fuarı’na Bursa imzası

Heimtextil Fuarı’na Bursa imzası

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.