Kardemir'in bağlı kuruluşu KARDÖKMAK'tan Bulgaristan'da fabrika yatırımı

Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları'nın (Kardemir) bağlı kuruluşu Döküm Makina Sanayi ve Ticaret AŞ (KARDÖKMAK), Bulgaristan'da bir geri dönüşüm tesisi kuracak.

Kardemir'den yapılan açıklamada, Türkiye'nin en büyük makine ve döküm fabrikalarını bünyesinde barındıran ve sahip olduğu yüksek döküm ve mekanik işleme kapasitesiyle sektöründe Türkiye'nin lider kuruluşları arasında yer alan şirketin bağlı kuruluşu KARDÖKMAK'ın Bulgaristan'da bir geri dönüşüm tesisi yapacağı ve bunun için Harmonee 2012 isimli yatırım şirketiyle anahtar teslim sözleşmesi imzalandığı belirtildi.

İmzalanan sözleşmeyle Avrupa'daki diğer faaliyetlerini de yürütmek üzere KARDÖKMAK'ın ilk yurt dışı şubesini de Bulgaristan'da açtığı aktarılan açıklamada görüşlerine yer verilen KARDÖKMAK Müdürü Murat Canbaz, anlaşmanın bir ilk adım olduğunu ve şirketin bundan sonraki süreçte benzer fabrika kurumları konusunda Avrupa'da daha aktif rol üstleneceğini ifade etti.

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Bir Kardemir kuruluşu olan KARDÖKMAK'ın çimento, gübre fabrikaları, kağıt sanayi, alçı fabrikaları, bakır işletmeleri gibi döner fırınlı tesisler başta olmak üzere demir çelik fabrikaları ve enerji santralleri gibi birçok sektöre yedek parça temin ettiğine ve bu alanda Türkiye'nin en büyük tonajlı döküm ve talaşlı imalat kapasitesine sahip olduğuna dikkati çeken Canbaz, şunları kaydetti: