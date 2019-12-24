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KARDÖKMAK Avrupa’ya açılıyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.12.2019 15:10 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en büyük makine ve döküm fabrikalarını bünyesinde barındıran ve sahip olduğu yüksek döküm ve mekanik işleme kapasitesi ile sektöründe Türkiye’nin lider kuruluşları arasında yer alan KARDEMİR, bağlı kuruluşu KARDÖKMAK AŞ., Bulgaristan’ın Harmonee 2012 isimli yatırım şirketi ile anahtar teslimi fabrika yapım sözleşmesi imzaladı.KARDÖKMAK, imzalanan sözleşme ile birlikte Avrupa’daki diğer faaliyetlerini de yürütmek üzere ilk yurt dışı şubesini de Bulgaristan’da açtı.Harmonee 2012 isimli yatırım şirketi ile KARDEMİR İstanbul Ofisinde imzalanan sözleşme kapsamında anahtar teslimi olarak kurulacak olan fabrikanın bir geri dönüşüm tesisi olduğunu belirten KARDÖKMAK Şirket Müdürü Murat Canbaz, yapılan anlaşmanın bir ilk adım olduğunu ve KARDÖKMAK’ın bundan sonraki süreçte benzer fabrika kurumları konusunda Avrupa’da daha aktif rol üstleneceğini kaydetti.Bir KARDEMİR kuruluşu olan KARDÖKMAK AŞ’nin Çimento Fabrikaları, Gübre Fabrikaları, Kağıt Sanayi, Alçı Fabrikaları, Bakır İşletmeleri gibi döner fırınlı tesisler başta olmak üzere Demir Çelik Fabrikaları ve Enerji Santralleri gibi bir çok sektöre yedek parça temin ettiğine ve bu alanda Türkiye’nin en büyük tonajlı döküm ve talaşlı imalat kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Şirket Müdürü Canbaz, Bulgaristan merkezli açılan yeni şubeleri aracılığı ile Avrupa’da yeni geri dönüşüm tesisleri kurmak üzere de girişimlerde bulunduklarını belirtti.Canbaz “Ülke ekonomisine daha fazla katma değer kazandırmak amacıyla şirket olarak son yıllarda ihracata daha fazla ağırlık verdik.

Türkiye’nin en büyük makine ve döküm fabrikalarını bünyesinde barındıran ve sahip olduğu yüksek döküm ve mekanik işleme kapasitesi ile sektöründe Türkiye’nin lider kuruluşları arasında yer alan KARDEMİR, bağlı kuruluşu KARDÖKMAK AŞ., Bulgaristan’ın Harmonee 2012 isimli yatırım şirketi ile anahtar teslimi fabrika yapım sözleşmesi imzaladı.
KARDÖKMAK, imzalanan sözleşme ile birlikte Avrupa’daki diğer faaliyetlerini de yürütmek üzere ilk yurt dışı şubesini de Bulgaristan’da açtı.
Harmonee 2012 isimli yatırım şirketi ile KARDEMİR İstanbul Ofisinde imzalanan sözleşme kapsamında anahtar teslimi olarak kurulacak olan fabrikanın bir geri dönüşüm tesisi olduğunu belirten KARDÖKMAK Şirket Müdürü Murat Canbaz, yapılan anlaşmanın bir ilk adım olduğunu ve KARDÖKMAK’ın bundan sonraki süreçte benzer fabrika kurumları konusunda Avrupa’da daha aktif rol üstleneceğini kaydetti.
Bir KARDEMİR kuruluşu olan KARDÖKMAK AŞ’nin Çimento Fabrikaları, Gübre Fabrikaları, Kağıt Sanayi, Alçı Fabrikaları, Bakır İşletmeleri gibi döner fırınlı tesisler başta olmak üzere Demir Çelik Fabrikaları ve Enerji Santralleri gibi bir çok sektöre yedek parça temin ettiğine ve bu alanda Türkiye’nin en büyük tonajlı döküm ve talaşlı imalat kapasitesine sahip olduğuna dikkat çeken Şirket Müdürü Canbaz, Bulgaristan merkezli açılan yeni şubeleri aracılığı ile Avrupa’da yeni geri dönüşüm tesisleri kurmak üzere de girişimlerde bulunduklarını belirtti.
Canbaz “Ülke ekonomisine daha fazla katma değer kazandırmak amacıyla şirket olarak son yıllarda ihracata daha fazla ağırlık verdik. Hem makine parkurumuza hem de mühendislik altyapımıza önemli yatırımlar yaptık. Geçtiğimiz aylarda Alman Çelik devi Thyssenkrupp ile de uzun vadeli tedarikçi anlaşması imzaladık. Halen 30 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ana şirketimiz KARDEMİR’in Cumhuriyetin 100. yıl vizyonuna uygun olarak bizde gerek fabrika kurumları gerekse parça tedariki ile bu sayıyı ikiye katlayacağız ”dedi.
KARDÖKMAK, MKE Ağır Silah Fabrikası’nın da ana tedarikçileri arasında yer alıyor.

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