FİNANS

Kargıcak Plajı 5,5 milyon liraya kiralık

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.11.2018 15:36 | Son Güncelleme

Antalya'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne ait Beydağları Sahil Milli Parkı içindeki 65 bin metrekarelik Kargıcak 1 Plajı ve koy, işleten firma tarafından geriye kalan 19 yıllık haklarıyla birlikte 5,5 milyon TL bedelle kiraya çıkarıldı.

Kargıcak Plajı 5,5 milyon liraya kiralık

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü'nün sorumluluk alanındaki Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde bulunan, Antalya kent merkezine yaklaşık 20 kilometre mesafede ve Antalya-Kemer karayolu üzerindeki Kargıcak 1 Plajı ile bulunduğu koy, alanı 29 yıllığına kiralayan firma tarafından, geriye kalan 19 yıllık haklarıyla birlikte kiraya verilecek.

kargicak-plaji-55-milyon-liraya-kiralik_2857_dhaphoto1

Koy ve plajla ilgili kiralık ilanı, internet sitelerinde 'Beldibi'nde kiralık koy' başlığıyla yayımlandı. 65 bin metrekare alanda herhangi bir yapı bulunmadığı ancak onaylı projesi olduğu belirtildi. İlanda, 248 metrekare restoran, 36 metrekare büfe-bar, 94 metrekare tuvalet ve soyunma kabini, falezlerde yüzer iskele, 60 metre plaj, çocuk oyun alanı, macera parkı, piknik masaları, otopark, duş ve çeşmeler şeklinde onaylanan proje içeriği yayımlandı. Ayrıca denize 900 metre cephesi olduğu da belirtildi.

Plaj ve koya ilişkin fotoğrafların da kullanıldığı ilana göre, Beydağları Sahil Milli Park Müdürlüğü'nden 29 yıllığına ihaleyle NSMC Turizm firması adına kiralanan alanın yıllık kira bedelinin 185 bin 106 bin TL ve dört taksitle ödendiği gibi bilgiler yer alıyor. Kargıcak 1 Plajı için internet üzerinden kiralık ilanı veren emlak firmasının sahibi Veysel Akın, geriye kalan 19 yıllık tahsis süresi için 5,5 milyon TL talep edildiğini kaydetti. KAYNAK:DHA

kargicak-plaji-55-milyon-liraya-kiralik_2857_dhaphoto3

PARTNERDünyanın en garip evcil hayvanlarıDünyanın en garip evcil hayvanları
'Efsane İndirim'de güvensiz sitelere dikkat 'Efsane İndirim'de güvensiz sitelere dikkat
Türk lirasına uyarlanacak sözleşmelerde damga vergisiTürk lirasına uyarlanacak sözleşmelerde damga vergisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antalya Kargıcak Plajı kiralık

En Çok Okunan Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Milli Eğitim Bakanı Selçuk duyurdu! MEB, 4 beceride Türkçe sınavı yapacak

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Yerel seçim anket sonucu AK Parti'de tedirginlik yarattı! Sahada '1989' havası var

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Motorinde 13-14 kuruş indirim bekleniyor

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

ÖTV ve KDV indirimleri merkezden ilave araç talep ettirdi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Efsane İndirim'de güvensiz sitelere dikkat

'Efsane İndirim'de güvensiz sitelere dikkat

Türk lirasına uyarlanacak sözleşmelerde damga vergisi

Türk lirasına uyarlanacak sözleşmelerde damga vergisi

Tüm belediyeler 2019'da e-Belediye'ye dahil edilecek

Tüm belediyeler 2019'da e-Belediye'ye dahil edilecek

Türk e-ticaret devleri 'Efsane İndirim' hazır

Türk e-ticaret devleri 'Efsane İndirim' hazır

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Kapıcının sigortası otomatik yatacak

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

Bakan Albayrak: KDV iadeleri 10 gün içerisinde iade edilecek

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.