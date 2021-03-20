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Karides hobisinden yılda 1 milyon Euro gelir hedefliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.03.2021 09:09 | Son Güncelleme

Antalya'da karides hobisini meslek edinen eski turist rehberi Timur Eker, 5 katına çıkardığı üretim kapasitesiyle Avrupa'ya açılıyor. Yılda 1 milyon karidesi, anlaşma imzaladığı 8 Avrupa ülkesine göndermeye hazırlanan Eker, yılda 1 milyon Euro gelir hedefliyor.

Karides hobisinden yılda 1 milyon Euro gelir hedefliyor

Antalya'da oturan ve 30 yılı aşkındır akvaryum hobisi bulunan eski turist rehberi Timur Eker, 2008 yılında Almanya'da düzenlenen akvaryum fuarına katıldı. Fuarda gördüğü 'cüce karides' ve 'cüce kerevit' olarak adlandırılan renkli karides ve kerevitler Eker'in ilgisini çekti. Türkiye'ye dönünce yaklaşık bir yıl bu canlılarla ilgili araştırma yapan Eker, Almanya'dan boyları en fazla 3.5 santimetre olan cüce karidesler ile 5 santimetre olan cüce kerevitlerden renklerine göre 20 çeşit satın aldı. İlk etapta 60 karides ve kereviti Antalya'ya getiren Timur Eker, 6-8 hafta arasında bir dişisi 20 adet üreyen karides ve kerevitlerin sayısının hızla arttığını görünce bunu değerlendirmeye karar verdi.

HOBİSİNİ MESLEK EDİNDİ, ÜRETİMİ 5 KATINA ÇIKARDI

Karides ve kerevit ticareti yapmaya karar veren Timur Eker, Muratpaşa ilçesinde, içerisinde havuzların bulunduğu tesis kurdu. 2013 yılında 100 bin litrelik tesise sahip olan ve üretimi sürdüren Eker, Türkiye'nin farklı bölgelerine akvaryum canlılarını gönderip ticaretini yapmaya başladı. Bu sırada rehberliği de bırakan Timur Eker, hobi olarak başladığı cüce karides ve kerevit ticaretini meslek edindi. Süs amaçlı cüce karides ve kerevit üretimini bu kadar büyük çapta Türkiye'de sadece kendisinin yaptığını belirten Timur Eker, dünyada ise yalnızca Çin'de bu kadar büyük çapta üretildiğini tahmin ettiğini söyledi. Eker, 2013 yılında 100 bin litre olan üretim kapasitesini bugün 5 katına çıkararak 500 bin litrelik hacme ulaştı.

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8 ÜLKEYLE TİCARET ANLAŞMASI YAPTI

Türkiye'de akvaryum süsü olarak kerevit ve karidesin bu kadar büyük potansiyelde ticaretini yalnızca kendisinin yaptığını anlatan Eker, ayrıca ihracat için kolları sıvadığını, Almanya ve İtalya'nın aralarında olduğu 8 ülkedeki firmalarla ticaret için sözleşmeleri tamamladığını söyledi. Türkiye'de tüm petshopların kendisinden bu canlıları satın aldığını ifade eden Timur Eker, Edirne'den Kars'a tüm Türkiye'deki petshoplara karides gönderdiğini ve büyük bir ihtiyacı karşıladığını anlattı. Hobicilerin balık yerine bu canlıyı daha küçük akvaryumlarda besleme imkanı nedeniyle tercih ettiğini kaydeden Eker, karideslerin de tıpkı Japon balıkları gibi hemen her renkte üretilebildiğini ifade etti.

HEDEF 1 MİLYON KARİDESTEN 1 MİLYON EURO DÖVİZ

Almanya, İtalya, İspanya, Hollanda, İsveç, Danimarka, Yunanistan ve Bulgaristan ile görüşmeler yaptığını, ürettiği karidesin kalitesinden toptancıların çok memnun olduğunu söyleyen Timur Eker, ihracat aşamasına gelmek için 5 yıl emek verdiğini söyledi. Mevzuatta karidesin yer almaması nedeniyle ihracat için adım atamadığını da belirten Eker, “5 yıl boyunca karidesi mevzuata tanıtmak için uğraştım. 1950-60'lı yıllardan kalan mevzuat kullanıldığı için ihracat izni verilmiyordu. Çünkü mevzuatta karşılığı yoktu bu canlının. Sonrasında kabul ettirdik ve artık ihracat yapacağız. 1 milyon karidesle yılda 1 milyon Euro döviz girdisi hedefliyoruz" dedi.

Karideslerin genelde Asya ülkeleri tarafından üretilip dünya piyasasına sunulduğunu kaydeden Eker, Türkiye'den bu kadar çok talep olmasının sebebini ise şöyle açıkladı:
"Biz Avrupa'ya daha yakınız. Buradan uçak kargo yapınca Almanya'ya 4 saatte gidiyor. Asya ülkelerinden Avrupa ülkelerine 1 günde gidiyor. Bir de bizim üretimlerimiz oldukça sağlıklı ve daha iri."

(DHA)

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