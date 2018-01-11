FİNANS

Karkas et yerine kesimlik hayvan ithal edilecek

11 Ocak 2018 15:58

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba 2018'de karkas et yerine canlı kesimlik hayvan getirileceğini açıkladı.

Karkas et yerine kesimlik hayvan ithal edilecek

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, bu yıl karkas et ithalatı yerine yurt dışından canlı kesimlik hayvan getirileceğini belirterek, "Besilik hayvan yerine düvelik hayvan ithalatı için çalışma yapıyoruz." dedi.

Fakıbaba, "Kırsalda Kadın Seyisler Yetişiyor Projesi" kursiyerlerinin mezuniyet töreni sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kuraklıkla ilgili sorular üzerine Fakıbaba, sürecin tarımsal faaliyetleri etkilemeyeceğini düşündüğünü söyledi.

Fakıbaba, ciddi bir kuraklık yaşandığına işaret ederek, "Kuraklığın Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da tarımsal kuraklık seviyesine gelmese bile gelebilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bununla ilgili bize önemli görevler düşüyor." diye konuştu.

Özellikle vahşi sulamayla hem toprağın yapısının bozulduğunu hem de su kaybının arttığını vurgulayan Fakıbaba, "Basınçlı sulamayla bir dekar alanı 40 litre suyla sularken vahşi yöntemle 100 litreyle sulamak zorunda kalıyorsunuz. Basınçlı sulamaya geçilmesi için desteklerimiz devam ediyor." ifadesini kullandı.

Fakıbaba, et ithalatına ilişkin de Türkiye'nin et ithalatı yapmasının kendisine de doğal gelmediğini söyledi. Bakan Fakıbaba, "Bir mecburiyet olduğunda da mutlaka önlemlerini almak zorundasınız. Bu ithalat en fazla beni üzüyor ama şu anda gücünüz yetmiyorsa en doğru işleri yapmak zorundasınız." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ithal etlere ilişkin "helal kesim yapılmadığı" şeklindeki eleştirilerine tepki gösteren Fakıbaba, şöyle konuştu:

"Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na yanlış bilgiler veriyorlar. 'Kimden olacak, Müslüman mı olacak?' diyor. Burası muz cumhuriyeti değil. Et nasıl alınır, kimden alınır, mezbahalar nasıl olur, bunların kuralları vardır. Bu kurallara göre bizim ekiplerimiz gider, inceler, bakar kurallarına göre işletiriz. Mesela karkası Sudan'dan alamayız."

Fakıbaba, Sırbistan'dan henüz et gelmediğini belirterek, "Kemal Kılıçdaroğlu'nun tarım konusunda bence arkadaşlarıyla biraz daha çalışması lazım. Samimi olarak söylüyorum, arkadaşlarının ona doğru bilgi vermesi lazım." dedi.

Türkiye'nin yıllık et tüketiminin 1 milyon 250 bin ton olduğunu bildiren Fakıbaba, dar gelirli insanların da et tüketebilmesi için yıllık tüketimin yaklaşık yüzde 5'i kadar yurt dışından et getirildiğini kaydetti. Fakıbaba, et getirilmesine karşı olan kişiler bulunduğuna işaret ederek, "Ne yapalım, tüm piyasayı size mi bırakalım? Bu insanlar et yemesin mi?" diye sordu.

Özel sektöre ve hayvan üreticisine kolaylıklar sağladıklarını vurgulayan Fakıbaba, "2018'de biz karkastan ziyade direkt olarak canlı kesimlik hayvan getireceğiz. Besilik hayvan yerine düvelik hayvan ithalatı için çalışma yapıyoruz. 1 milyon düveyi ülkeye kazandırdığımız takdirde et ithalatı diye bir problemimiz olmayacak."

Fakıbaba, Tarım Sigortaları Havuzu'na üye olma şartlarının kolaylaştırılacağını belirterek, tarım desteklemelerinin nisan ve ekim aylarında yapılacağını fakat bu sene geçmişten dolayı bazı aksaklıkların olabileceğini söyledi.

Çiftçilere meraların daha önce 1 yıllığına kiralandığını ifade eden Fakıbaba, bu süreyi 5 yıla çıkardıklarını bildirdi. AA

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