Karmod, Ukrayna'nın kargo liderine posta ofisleri kurdu

"İç mekan detay çözümlerimizle kullanım ergonomisini yükselttik. Sunduğu konforla ürünlerimiz önemli markaların ofis tercihleri arasına girdi. Ukrayna genelinde 5 binin üzerinde şubesi ile 28 binin üzerinde kişiye istihdam sağlayan Nova Posta da bunlardan biri. Nova Posta için ilk etapta 63 metrekarelik 3 adet kargo hizmet ofisinin kurulumunu gerçekleştirdik. Kullanım amacı düşünülerek sağ kısımda ayrı kapıdan girilebilen 40 metrekarelik günlük ürün depolama alanı, solda ise yönetici odasıyla beraber görevli bankolarının da yer aldığı ürün kabul alanı bulunuyor. Burada kısa sürede teslimat avantajımızı da vurgulamak gerekir. Ön üretimini Türkiye'de gerçekleştirdiğimiz 63 metrekare ofis binamızı 2 kişiyle sadece vinç yardımı alarak bir gün içerisinde kullanıma hazır şekilde teslim edebiliyoruz."

