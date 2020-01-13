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  4. Karmod'dan yağmur suyu hasadına özel depolama tankı

Karmod'dan yağmur suyu hasadına özel depolama tankı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 15:00 | Son Güncelleme

Karmod Üretim Müdürü Talay Öztürk: - "Yağmur suyu hasadının önemini kavrayan ülkeler, Türkiye'den daha fazla yağış almalarına rağmen bu sistemi yaygın olarak kullanıyor. Karmod olarak ürettiğimiz depolama tankı toprak altı kullanımına özel tasarlandı. Çürüme ve korezyona uğramadan uzun ömürlü kullanılabilir nitelikte teknik detaylara sahip"

İSTANBUL (AA) - Karmod, yağmur suyu hasadına özel depolama tankı üretti.

Şirket açıklamasına göre, Karmod, son yıllarda küresel ısınma tartışmalarıyla gündeme gelen su sorununa çözüm getirme amacıyla 100 ton kapasiteye kadar üretim yapılabilen depolama tanklarıyla yağmur suyu hasadına çözüm getiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Üretim Müdürü Talay Öztürk, yağmur suyu toplama sisteminin önemli bir su kaynağı alternatifi olarak son yıllarda dünyada giderek yaygınlaştığını belirterek, yağmur sularını yağışın yoğun olduğu dönemlerde toplayarak ihtiyaç duyulduğu kurak dönemde kullanım suyundan büyük ölçüde tasarruf sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Yağmur suyu hasadının önemini kavrayan ülkelerin Türkiye'den daha fazla yağış almalarına rağmen bu sistemi yaygın olarak kullandığını aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Bizde henüz tam anlamıyla bu bilinç oluşmadı. Ancak son dönemde bazı büyükşehir belediyelerinin imar yönetmeliklerinde bin metrekare üzeri parsel ve bin metrekare kapalı alana sahip sanayi tesislerinde yağmur suyunun depolanmasına yönelik bir düzenleme getirildi. Karmod olarak ürettiğimiz depolama tankı toprak altı kullanımına özel tasarlandı. Çürüme ve korezyona uğramadan uzun ömürlü kullanılabilir nitelikte teknik detaylara sahip.

Çatı, bahçe, otopark gibi açık alanlarda toplanıp akan yağmur suları özel drenaj borularıyla su tankına aktarılarak ihtiyaç durumunda kullanım suyu olarak değerlendirilmek üzere depolanmaktadır. Biriktirme işlemi tamamlanan sular endüstri tesisleri başta olmak üzere kamu alanlarında, park ve bahçe sulamalarında, oto yıkama gibi bir çok alanda değerlendirilebilmektedir. Toplanan sular fabrikalarda yangın suyu olarak da kullanılıyor."

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Anahtar Kelimeler:
depolama tankı, Karmod,

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