Karnabaharın fiyatı, sofraya gelinceye kadar katlanarak artıyor

Yenişehir İlçesi Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, ilçede yetiştirilen sebzelerin tarladan alış fiyatıyla büyük şehirlerdeki semt pazarlarında tüketiciye satış fiyatı arasında uçurumun olduğunu söyledi. Yıllardan beri süren bu sorunun köklü bir çözüme kavuşturulmasını beklediklerini belirten Sadi Aktaş, semt pazarlarında köylü pazarları oluşturulmasını istedi. Aktaş, "Yenişehir Ovası'nda kışlık ürünler arasında bulunan karnabaharın maliyeti 1,5 lirayı buluyor. Tüccara 2,5- 3 liradan tarlada satılıyor. Semt pazarlarında ise fiyatı 7- 8 lirayı buluyor. Aradaki haksız kazanca dur denmesi gerekiyor" dedi.

Çiftçinin artan maliyetlerinin dikkate alınmasını talep eden Aktaş, "Tüketici 'pahalı' diye bağırıyor, üretici 'maliyetler yüksek' diye bağırıyor, zarar ediyorum diyor. Çiftçi sabahın köründe kalkıyor, tarlasında mazot, gübre, ilaç, çim parası, su parası, derken maliyeti 1,5 lirayı buluyor. Hiç mücadele etmeden aradaki parayı kazananlar oluyor" diye konuştu.

Büyükşehirlerdeki semt pazarlarında köylü pazarları kurulması ve bu pazarlarda gerçek çiftçilerin ürün satışı yapması gerektiğine işaret eden Aktaş, "Bazı bölgelerde köylü pazarı kurulması çalışmaları var. Ama çiftçi olmayanlar da buralarda tezgâh açıyor. Yeri gerçek üreticiye vermeliler. Bazı belediyeler yer satacağım diye dikkat etmiyor. Böylece üretici doğrudan tüketiciye satma imkânı bulacak" ifadelerini kullandı.