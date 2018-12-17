Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kredi ve banka kartı ile akaryakıt istasyonları, giyim, ayakkabı, teknoloji, takı, kozmetik mağazaları ve alışveriş merkezlerinin müşterilerine sunduğu birçok "sadakat kartı"ndaki puanların yeni yıla girmeden kullanılması önerildi.

Bursa Tüketiciler Derneği Başkanı Sıtkı Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bankaların kredi kartları ve banka kartları üzerinden, market, akaryakıt istasyonu, giyim, ayakkabı mağazası, hediyelik eşya dükkanları, alışveriş merkezleri gibi işletmelerin de kendilerinden yapılan alışverişleri artırmak için müşterilerine sadakat kart üzerinden indirim yaptığını ya da para puan dağıttığını söyledi.

Yılmaz, bu tür puanların tüketimi, harcamayı artırmaya yönelik verildiğini dile getirerek, söz konusu kartlar üzerinden yapılan alışverişlerde para puanların biriktiğini anlattı.

Toplanan ve karşılığı para olan bu puanlardan birçok tüketicinin bilgisinin olmadığını, kullanılmaması durumunda bankaya ya da kartı veren firmaya, mağazaya kaldığını belirten Yılmaz, şunları kaydetti: