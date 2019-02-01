FİNANS

Kasaplarda 'köfte' serbestliği sevinci

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.02.2019 16:38 | Son Güncelleme

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Yalçındağ, "Kasap esnafı günlük 10 kilogram köfte üretim sınırlamasının kaldırılmasını olumlu karşıladı." dedi.

Kasaplarda 'köfte' serbestliği sevinci

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kasap esnafına yönelik günlük 10 kilogram köfte üretim sınırının kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Kilis tava ve kağıt kebabı gibi yöresel ürünlerin üretilmesine izin verilmesi de esnafın ürün yelpazesini genişletecek." dedi.

Yalçındağ, Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği"ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tebliğ kapsamında market gibi perakende işletmeler için günlük 10 kilogram ile sınırlandırılan köfte imalatında miktar kısıtlamasının kaldırıldığını dile getiren Yalçındağ, kırmızı et karışımı içeren ürünlerden sadece pişmemiş köfte, tantuni, Kilis tava, kağıt kebabı gibi yöresel ürünler ile büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinden günlük olarak üretilip satışa sunulabileceğini kaydetti.

Kasap köfte üretiminde günlük 10 kilogramlık üretim sınırının kaldırılmasıyla esnafın satış miktarına göre imalat yapabilme imkanına kavuştuğunu anlatan Yalçındağ, şöyle devam etti:

"Kasap esnafı satmak için köfte hazırlarken kilograma dikkat etmek zorunda kalıyordu. 10 kilogramı geçtiği zaman bir ceza uygulanıyordu. Kasap esnafımız bazı zamamlar talebi karşılayamıyordu. Günlük 10 kilogram köfte üretim sınırlamasının kaldırılması kasap esnafınca olumlu karşılandı. Bunun için yetkililere teşekkür ediyoruz."

"Kilis tava ve kağıt kebabı gibi yöresel ürünlerin üretilmesine izin verilmesi de esnafın ürün yelpazesini genişletecek" diyen Yalçındağ, böylece vatandaşların bu ürünleri kasaplardan hazır olarak alabileceklerinin altını çizdi.

KASAPLARDAN SUCUK ÜRETİM TALEBİ

Sucuk üretimi konusunda da kasaplara serbestlik tanınmasını talep eden Yalçındağ, "Şartlarınız, makine ekipmanınız uygunsa sucuğu neden üretmeyelim? Kasap yaptığının arkasında durur, vatandaş bir sıkıntı yaşarsa kasabına ulaşabilir. Bütün bunlar düşünüldüğünde kasapların sucuk üretmesi için bir engel görünmüyor." dedi.

Yalçındağ, tüketicilerin en büyük denetim ordusu olduğunu ifade ederek, kasapların müşterilerini memnun etmeme lüksü bulunmadığını, et almak için mahallelerdeki kasabın en doğru adres olduğunu sözlerine ekledi.

PARTNERGünde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!Günde 18 saat orgazm olan çiften 3 tavsiye!
BDDK'dan bankaların finansal tablolarına ilişkin düzenleme BDDK'dan bankaların finansal tablolarına ilişkin düzenleme
Türk Eximbank 2019 hedeflerini açıkladıTürk Eximbank 2019 hedeflerini açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı köfte yağ oranı

En Çok Okunan Haberler

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

'Maceracı' için istenen ceza belli oldu

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

AP'nin kararına Türkiye'den ilk tepki!

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

Herkesi ilgilendiriyor! Artık e-devletten yapılabilecek

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

Türkiye'nin nüfusu açıklandı!

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

O ilimize büyük müjde! Su ararken petrol buldular

EPDK'dan milyonlarca aboneyi ilgilendiren haber

EPDK'dan milyonlarca aboneyi ilgilendiren haber

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

40 yıllık tavuk firmasından konkordato talebi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

57 yıllık dev firmaya iflas kararı!

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBB Başkanı Aydın: Öncü göstergeler baharı müjdeliyor

TBB Başkanı Aydın: Öncü göstergeler baharı müjdeliyor

Hortum faciasında 30 milyon TL tazminat ödendi

Bakan Pakdemirli: 30 milyon tazminat ödendi

BDDK'dan bankaların finansal tablolarına ilişkin düzenleme

BDDK'dan bankaların finansal tablolarına ilişkin düzenleme

Türk Eximbank 2019 hedeflerini açıkladı

Türk Eximbank 2019 hedeflerini açıkladı

Rusya ve Türkiye dünyanın en çok altın alan ülkeleri

48 yıllık rekor kırıldı!

Sebze meyve fiyatlarıyla ilgili önemli açıklama

Fiyatları iki katına çıkmıştı! Önemli açıklama geldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.