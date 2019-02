Kasaplarda 'köfte' serbestliği sevinci

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Fazlı Yalçındağ, kasap esnafına yönelik günlük 10 kilogram köfte üretim sınırının kaldırılmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, "Kilis tava ve kağıt kebabı gibi yöresel ürünlerin üretilmesine izin verilmesi de esnafın ürün yelpazesini genişletecek." dedi.

Yalçındağ, Tarım ve Orman Bakanlığının "Türk Gıda Kodeksi Et, Hazırlanmış Et Karışımları ve Et Ürünleri Tebliği"ne ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Tebliğ kapsamında market gibi perakende işletmeler için günlük 10 kilogram ile sınırlandırılan köfte imalatında miktar kısıtlamasının kaldırıldığını dile getiren Yalçındağ, kırmızı et karışımı içeren ürünlerden sadece pişmemiş köfte, tantuni, Kilis tava, kağıt kebabı gibi yöresel ürünler ile büyükbaş veya küçükbaş hayvan karkas etlerinden günlük olarak üretilip satışa sunulabileceğini kaydetti.

Kasap köfte üretiminde günlük 10 kilogramlık üretim sınırının kaldırılmasıyla esnafın satış miktarına göre imalat yapabilme imkanına kavuştuğunu anlatan Yalçındağ, şöyle devam etti: