FİNANS

Kasaplardan ucuz et formülü

08 Ocak 2018 11:58

Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, kilosu 30 lira olan ithal etin, yağ oranı ve paket darası düşürüldüğü zaman 750 gram saf ete denk geldiğini kaydetti. Yardımcı, "Etin kilosu 30 liraya değil 38 liraya denk geliyor. KDV almasınlar biz de 38-40 liradan et satabiliriz" dedi.

Kasaplardan ucuz et formülü

 Osman Yardımcı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'nın halka ucuz et yedirmeyi ilke edindiğini, kasaplar olarak da bunu desteklediklerini söyledi. Buna yönelik ithal edilen etin kilosunun 30 liradan yarımşar kiloluk paketler halinde satıldığını hatırlatan Yardımcı, bu 1 kilo etin 200 gramının yağ olduğunu, bunun paketin üstündeki yazıdan anlaşıldığını kaydetti. Yardımcı, "Bir kilo etten 200 gramı düşersek 800 gram eder. Yarımşar kilo olduğu için iki ayrı paketin darasını 25'şer gram olarak düşersek et 750 grama denk gelir" diye konuştu.

 
'SAF ET 1 KİLO DEĞİL 750 GRAM'
 
Ucuz etin kıyılmayıp yağ içinde görünmesi durumunda vatandaşların çoğunluğunun bu eti almayacağını söyleyen Yardımcı, kasapların kendi dükkânlarında etin üstündeki yağı bile aldığını söyledi. Yardımcı, "Vatandaş yağsız et istiyor. Bugün 750 gram eti vatandaş 1 kilo saf et diye satın alıyor. Bunu yeniden hesapladığımızda etin kilosu 30 liraya değil 38 liraya denk geliyor. Bakanlık bu ithal etten vergi almıyor. Bizden de KDV'yi almasınlar o zaman biz de 38 ile 40 liradan et satabiliriz. Böylece vatandaşı zorla yağ yedirmeye tabii tutmayız. Biz vatandaşın kaliteli ve kendi malını yemesini istiyoruz" dedi.
 
'38 LİRADAN SATABİLİRİZ'
 
İthal etin besicilik yapanları da tehdit ettiğini ileri süren Osman Yardımcı, besicilerin işi bırakması durumunda onları geri döndürmenin çok zor olduğunu vurguladı. Yardımcı, "Bakan Bey de haklı; vatandaş ucuz et yesin. Bakan Bey üreticiye, çiftçiye destek verdi, biz kasaplara hiçbir şey vermedi. Kasapların KDV'sini kaldırsın, dışarıyla biz de rekabet edelim. KDV'yi kaldırsın vatandaşımıza eti, hem de yağsız olanı 38 liraya verelim" ifadelerini kullandı.
 
 

UCUZ ET SAKATAT VE KELLE FİYATINI ARTIRDI
 
Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkârları Federasyonu Başkan Vekili Osman Yardımcı, ithal ucuz etin sakatatı da tehlikeye soktuğunu belirtti. Kış aylarında sakatatın çok önemli olduğunu dile getiren Yardımcı, şöyle konuştu:
 
"Dışardan canlı hayvan getirip burada kesilirse derisi de sakatatı da bize kalır. Biz dışardan eti getirdiğimizde hem derici zarar ediyor hem sakatat bulma sıkıntısı baş gösteriyor. Kesim az olduğu için elimizdeki sakatatların da fiyatı artıyor. Ciğer ile etin arasında en azından 10 lira fark olması gerekiyor. Şimdi ciğerin fiyatı nerede ise ete yaklaştı, 35 lira dolayında satılıyor. Yarın bu kelleye de yansıyacak. Sakatatçılar son günlerde bizi sık sık mal yokluğundan dolayı arıyor." DHA
 
 
 
 
 
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Okuyucu Yorumları28 yorum
  • 120 Oy
    hayvancılık bitmiş , Türkiye saman , mercimek ithal eder duruma gelmiş. buda yetmemiş zamanında tüm ortadoğuya yeter denilen hayvancılık ve tarımcılık faaliyetlerimiz tamamiyle bitmiş vaziyette. hükumet çözümü tarımcıyı ve besiciyi desteklemekte değil, Karkas et almakta bulmuş. böylelikle besicilik iyice çökecek , sakatatın yüzüne bakmayanlar ise ona bile muhtaç kalacak. tebrikler
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  • 72 Oy
    herşeyden vergiyi kaldırın.
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  • 2 Oy
    el insaf üreticiden karkas eti 23- 25 lira arasi alacaksin derisini 400-500 liraya satacaksin ic organlarini kelleyi sakatatlari 400-500 liraya mal edeceksin hayvanin herseyinden faydalanacaksin birde devletten destek talep edeceksin ondan sonra eti 50 liraya satacaksin vallahi site öbür dünyada rahat yok
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  • 1 Oy
    dışardan et getirttiniz bize fiyatları indirdiniz baktınız olmadı kafamızı bozmayın her yere kasap açar ucuzdan veririz az kazanacaksınız etin kilosunu 20-25 düşüreceksiniz 2 sene içerisinde yoksa biz indireceğiz eti her köşeye kasap açarak ekonomiyi tıkamak için elinizden geleni yapıyorsunuz yemezler
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  • 1 Oy
    kdv kalksada bir şey değişmez . 3 gün sonra unuttururlar birde üzerine zam yaparlar. kesimyok hayvan yok gibi hikayeleri çok dinliyoruz . kadv kalksa aynen kasaba kar olarak geçer
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  • 1 Oy
    herkes kendini düşünüyor ben mwmurum hem maaşımdan vergi kesiliyor hem yıl sonu ayriyeten kesiliyor, alışverişte yine vergi ödüyorum bir çok esnaftan daha fazla vergi ödüyorum ama devletime helal olsun diyorum ayakta durmasa bende olmam.şimdi kasapların başındakine soruyorum onların yağı darası diyeceğine kendine bir bak hele kıymada her melanet katıyorsunuz etler eşekmi atmı bilmiyoruz kasap vergiden neden muaf olacak dahada zengin olması içinmi ? ayıp ayıp kasapları sömürmeyin aidatı düşürün sizlerde makam arabasına binmeyi verin devlet görevinizmi var
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  • 1 Oy
    Hayvanı çiftçiden kilosu kaça alıyorsunuz..? Kellesini, bacağını, derisini, sakatatını çıkarıp üreticiye öldüm pahasına vadeli ödeme yapıyorsunuz, sonra da çıkardıklarınızı satıyorsunuz. Utanmazlar... Hem üreticiyi, hem de tüketiciyi kazıklıyorsunuz.
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  • 1 Oy
    yağsız etmi olur saçmalığa bak senin sattığındada illaki yağ olacak
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  • 1 Oy
    Sahtekarlar oturdukları yerden milleti sömürüyorlar. Kasaba git yağ iste onuda parayla satıyor. Ne demek 1 kilo et 750 grm geliyor demek? Helal olsun tarım bakanına kene gibi halkı emenlere kan kusturuyor...
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  • 1 Oy
    hadi ordan urfada yaşıyorum etin kilosunu 60 liraya satılan et şimdi 40 liraya düştü demekki dinsizin hakkından imansız gelirmiş allah razı olsun Fakıbaba dan fiyatları yüzde 30 düşürdü
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  • 1 Oy
    Niye siz kiymaya yağ koymuyormusunuz? Kasaplarda az uyanik degil yok yağmış yok paket ağirliğiymıs. Paketin üzerinde net olarak kilosu yaziyor. İş yapamiyoruz bittik demiyorlarda marketlere laf atiyorlar.
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  • 0 Oy
    sarayın et ihtiyacı varmı yok ozaman problemde yok halk kemik yesin
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  • 0 Oy
    sanki kasabın sattığı ette yağ yok veya yağ darasını düşüpte satıyorlar.yani 1 kiloda 250gr yağ varsa sanki 1250 gr olarak veriyorlar.kdv sıfırlansa ne olur üç gün sonra kdv varken ki fiatın üzerine çıkar.üreticiden canlı hayvan fiatları yükselirken kasaptada fiatlar yükseliyor ama üreticiden canlı hayvan fiatları düştüğünde ise kasapta düşmüyor üzerine koyduğuda oluyor fiatlarda.
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  • 0 Oy
    ne yani kasaplar o kalın nerede ise 50 gr gelen ambalaj kağıdını kullanmayacaklarmı ve yağlı yerini etin gizli saklı pakete tepiştirmeyeceklermi bu ne riyakarlık vallahi sizler işin kolayını bulmuşsunuz devlet vergi sigorta almasın ama devlet baba ya hastahahe, okul. yol. ve her türlü sosyal hizmeti yapsın böyle bir ülke nerede var bilen varmı
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  • 0 Oy
    Memur maaşları, güvenlik harcamaları yol su elektirik gibi harcamaları neyle karşılamayı düşünüyorsun bu sözü söylerken onuda acıklarmısın rica etsem...
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  • 0 Oy
    resimde gördüğünüz kıyma bim magzalarinda satılan et ve kıyma çok yağlı geliyor ama A101 de satılan et ve kıyma daha az yağlı olduğundan çok tercih ediliyor eti çoğu zaman bulamıyorum. bitiyor.
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  • 0 Oy
    KASAPLAR TC değilde İSRAİL vatandaşı olsaydı RTE ve AKP gereken kolaylıkları hemeen yapardı.
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  • 0 Oy
    Kasaplardan KDV kaldırırsanız , kendi katma değerlerini koyup satarlar ! Sonuç gene vatandaş ucuz et yiyemez !!!!
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  • 0 Oy
    ula gardaş dur hele bak bunda ötv yokmuş aman diyeyim duyarlarsa ötv yi patlatırlar et e..
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  • 0 Oy
    kasaplarda saçmalamış man adasındaki hesapları takviye etmesinler mi
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  • 0 Oy
    ülkenin durumu ortada et fiyatları enflasyon ve asgari ücrete yapılan komik zamlar halimden memnunsan durmak yok yola devam degilsen durdurma vakti geldi ozaman
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  • 0 Oy
    2 seneye kadar siz fiyatları indirmeyin her köşeye devlet olarak kasap açıp et satacağız bunu bir kenara yazın kilo başı 15 tl kazanmak ne demek kasaplar migros vb şirketler devlet her yere elini atacak kar etmeyin az edin 5 tl kazanın 15 tl ne demek kimi kandırıyorsunuz
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  • 0 Oy
    Etoo bitmis
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  • 0 Oy
    hangi kasap doğru dürüst müşteriye fiş yada fatura kesiyor ki!kdv zaten kasapların cebine kalıyor.
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  • 0 Oy
    kdv oranı düşürüldüğündede birkaç gün fiyatlar düştü sonra noldu hiçç aynı devam ettiniz fiyata yani kime yaradı tüketiciyemi hayır üreticiyemi hayır bazı güçler sanırım bu piyasayı ele geçirmiş diğerleride kazançtan memnun sesi çıkmıyor almayız olur biter diyen tüketicide yok
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  • 0 Oy
    aslında buna benzer birçok tedbir var fakat yapmazlar.Ben bu işlerde kasıtlı olarak bilrek böyle yapildiğını düşünüyorum.Üretime yönelik tedbirler almadıça hiçbirşey düzelmez
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  • 1 Oy
    çıkarttınız bir a101 bim ucuz et yalanını, yenmiyor bile öyle et'mi olur. ne eti olduğu belli değil.
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  • 2 Oy
    ETİ....TÜMDEN KALDIRIP YERİNE ÇİNDEN İMİTASYON ET GETİRİN..ÇOK DAHA UCUZLAR..
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