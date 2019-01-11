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Kasım ayı cari denge rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 11.01.2019 10:06 | Son Güncelleme

Türkiye'nin cari işlemler hesabı açıklandı. Ödemeler dengesi kasımda 986 milyon dolar fazla verirken, 12 aylık cari açık ise 33 milyar 932 milyon dolar oldu.

Kasım ayı cari denge rakamları açıklandı

TCMB kasım ayı cari işlemler verilerini açıkladı.

Buna göre cari işlemler hesabı kasımda 986 milyon dolar fazla verdi. Beklenti 1.05 milyar dolar fazla yönündeydi.

Cari işlemler hesabı 12 aylık dönemde ise 33,93 milyar dolar açık verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cari İşlemler TCMB

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