Kasım ayı cari denge rakamları açıklandı

TCMB kasım ayı cari işlemler verilerini açıkladı.

Buna göre cari işlemler hesabı kasımda 986 milyon dolar fazla verdi. Beklenti 1.05 milyar dolar fazla yönündeydi.

Cari işlemler hesabı 12 aylık dönemde ise 33,93 milyar dolar açık verdi.



