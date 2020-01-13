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  4. Kasım ayı cari denge rakamları açıklandı

Kasım ayı cari denge rakamları açıklandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 10:04 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından kasım 2019 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Cari denge kasımda 518 milyon dolar açık verdi.

Kasım ayı cari denge rakamları açıklandı

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, cari denge,

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