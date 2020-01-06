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  4. Kasım ayında trafiğe 67 bin araç katıldı

Kasım ayında trafiğe 67 bin araç katıldı

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 10:15 | Son Güncelleme

TÜİK verilerine göre, Kasım ayında 67 bin 126 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kasım ayında trafiğe 67 bin araç katıldı

TÜİK verilerine göre, Kasım ayında 67 bin 126 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Türkiye’de toplam araç sayısı ise 23 milyon 170 bin 769 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı Motorlu kara Taşıtları İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, Kasım ayında 67 bin 126 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 65,5’ini otomobil, yüzde 14,3’ünü motosiklet, yüzde 12’sini kamyonet, yüzde 5’ini traktör, yüzde 1,5’ini kamyon, yüzde 1’ini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 20,1, otobüste yüzde 0,3 azalırken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 141, kamyonette yüzde 8,1, traktörde yüzde 5,6, minibüste yüzde 2,4, kamyonda yüzde 2,4 ve otomobilde yüzde 1,4 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, kamyonda yüzde 61,4, motosiklette yüzde 42,3, minibüste yüzde 21,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,9, otobüste yüzde 1,3 artarken, kamyonette yüzde 17,6, traktörde yüzde 10,8 ve otomobilde yüzde 1,5 azaldı.

Toplam araç sayısı 23 milyon 170 bin 769
Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 23 milyon 170 bin 769 oldu. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16,4’ünü kamyonet, yüzde 14,4’ünü motosiklet, yüzde 8,2’sini traktör, yüzde 3,7’sini kamyon, yüzde 2,1’ini minibüs, yüzde 0,9’unu otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında 921 379 adet taşıtın devri yapıldı. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 73,7’sini otomobil, yüzde 15,6’sını kamyonet, yüzde 3,5’ini motosiklet, yüzde 3’ünü traktör, yüzde 1,8’ini kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,5’ini otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak-Kasım döneminde 607 595 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 28,3 azalarak 607 bin 595 adet, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 42,9 artarak 308 bin 470 adet oldu. Böylece 2019 yılı Ocak-Kasım döneminde trafiğe kayıtlı taşıt sayısında 299 bin 125 adet artış gerçekleşti.

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 55,3’ü dizel yakıtlı oldu. Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 344 bin 971 adet otomobilin yüzde 55,3’ü dizel, yüzde 35,3’ü benzin, yüzde 5,9’u LPG yakıtlı olup, yüzde 3,5’i elektrikli veya hibrit. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 519 bin 508 adet otomobilin ise yüzde 38’i dizel, yüzde 37,4’ü LPG, yüzde 24,2’si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,1’i elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen otomobillerin oranı yüzde 0,3 oldu.

Ocak-Kasım döneminde en fazla 1501-1600 silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 344 bin 971 adet otomobilin yüzde 37,6’sı 1501-1600, yüzde 28,5’i 1401-1500, yüzde 13,5’i 1301-1400, yüzde 13,1’i 1300 ve altı, yüzde 6,2’si 1601-2000, yüzde 1,1’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip.

Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin 185 bin 934’ü beyaz renkli oldu. Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 344 bin 971 adet otomobilin yüzde 53,9’u beyaz, yüzde 24,1’i gri, yüzde 6,8’i siyah ve yüzde 5,7’si kırmızı iken yüzde 9,5’i diğer renklerde gerçekleşti.

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