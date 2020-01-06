Kasım ayında trafiğe 67 bin araç katıldı

TÜİK verilerine göre, Kasım ayında 67 bin 126 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Türkiye’de toplam araç sayısı ise 23 milyon 170 bin 769 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Kasım ayı Motorlu kara Taşıtları İstatistikleri’ni paylaştı. Buna göre, Kasım ayında 67 bin 126 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 65,5’ini otomobil, yüzde 14,3’ünü motosiklet, yüzde 12’sini kamyonet, yüzde 5’ini traktör, yüzde 1,5’ini kamyon, yüzde 1’ini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 1,4 azaldı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre motosiklette yüzde 20,1, otobüste yüzde 0,3 azalırken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 141, kamyonette yüzde 8,1, traktörde yüzde 5,6, minibüste yüzde 2,4, kamyonda yüzde 2,4 ve otomobilde yüzde 1,4 arttı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,8 arttı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı, kamyonda yüzde 61,4, motosiklette yüzde 42,3, minibüste yüzde 21,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 11,9, otobüste yüzde 1,3 artarken, kamyonette yüzde 17,6, traktörde yüzde 10,8 ve otomobilde yüzde 1,5 azaldı.