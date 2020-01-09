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  4. "Kasım Süleymani Operasyonu ve Etkileri" paneli

"Kasım Süleymani Operasyonu ve Etkileri" paneli

EKONOMİ HABERLERİ  | 09.01.2020 16:51 | Son Güncelleme

TESPAM Başkanı Oğuzhan Akyener: - "Kasım Süleymani, İran'ın bölgedeki efsanesiydi. Bundan sonra İran'ın bölgedeki operasyonel kabiliyeti azalacaktır"

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, ABD tarafından öldürülen İranlı General Kasım Süleymani'nin bölge için önemli bir figür olduğunu belirterek, "Kasım Süleymani, İran'ın bölgedeki efsanesiydi. Bundan sonra İran'ın bölgedeki operasyonel kabiliyeti azalacaktır." dedi.

Akyener, TESPAM, Sahipkıran Stratejik Araştırmalar Merkezi (SASAM) ve Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından düzenlenen "Kasım Süleymani Operasyonu ve Etkileri" konulu panelde yaptığı konuşmada, bölgesel dengelerin değişimi açısından İran'ın büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kasım Süleymani'nin bölge için önemli bir figür olduğunu vurgulayan Akyener, "Kasım Süleymani, İran'ın bölgedeki efsanesiydi. Bundan sonra İran'ın bölgedeki operasyonel kabiliyeti azalacaktır. İran verebileceği cevabı verdi. Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasını beklemiyoruz. Algılarla yükselen petrol fiyatları düştü." değerlendirmesinde bulundu.

İran tarafından bu operasyona çok şiddetli karşılık verileceğinin ifade edilmesinin fiyatlarda ciddi yükselişe sebep olduğunu anımsatan Akyener, "Psikolojik, algısal hareketler piyasalarda hızlı etkilere sebep oluyor. Bu geçici yükseliş iniş çıkışlarla devam etmiş ve İran'ın göstermelik öç alma operasyonu akabinde ABD'nin ılımlı tavır almasıyla geri dönmüştür." diye konuştu.

- "İran, istese de istemese de bir değişim süreci yaşayacaktır"

SASAM Başkanı Mesut Emre Karaköse de İran'ın Türkiye ile ortak tarihi ve kültürel değerlere sahip olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

"İran, Türk dünyasıyla aramızda köprü olan coğrafi konumuyla kritik öneme sahiptir. İran'ın mevcut rejiminin politikaları ve Şii yayılmacılığıyla yürüteceği fazla yolunun kalmadığını görüyoruz. İran, istese de istemese de bir değişim süreci yaşayacaktır. Bu değişim, kendi doğal dinamikleriyle, dış müdahale olmaksızın, demokratik ilke ve kurallar gözetilerek ve İran'da yaşayan Fars olmayan toplumun hakları iade edilerek gerçekleşmelidir. İran'ın istikrarlı ve demokratik bir yapıya kavuşması, bölgesel dinamiklere katkı sağlayacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
Kasım Süleymani, SASAM, TESPAM,

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