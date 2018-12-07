FİNANS

Kasımda en fazla reel getiri DİBS'ten

EKONOMİ HABERLERİ  | 07.12.2018 10:53 | Son Güncelleme

Tüketici Fiyat Endeksi ile indirgendiğinde kasımda en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden elde edildi

Kasımda en fazla reel getiri DİBS'ten

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde, kasım ayında en fazla reel getiri devlet iç borçlanma senetlerinden (DİBS) sağlandı.

Türkiye İstatistik Kurumu, finansal yatırım araçlarının kasım ayına ilişkin reel getiri oranlarını açıkladı.

Buna göre, geçen ay en yüksek reel getiri, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 11,1, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 12,34 ile DİBS'te gerçekleşti.

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 4,22, BIST 100 endeksi yüzde 0,78 yatırımcısına kazandırırken, külçe altın yüzde 5,17, dolar yüzde 5,83 ve avro yüzde 6,88 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 3,06 yatırımcısına kazandırırken, BIST 100 endeksi yüzde 0,33, külçe altın yüzde 6,22, dolar yüzde 6,87 ve avro yüzde 7,91 kayba yol açtı.

DİBS, 3 aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,91, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8,39 ile yatırımcısına en yüksek reel getiriyi sağlayan yatırım aracı olurken, avro Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 16,73, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,58 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak dikkati çekti.

Dolar, 6 aylık değerlendirmeye göre, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,88 ile yatırımcısına en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,43 ile yatırımcısına en yüksek kazancı sağladı. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 25,05, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,53 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak kayıtlara geçti.


YILLIK EN ÇOK DOLAR KAZANDIRDI

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde dolar, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 0,49 ile en az kaybettiren yatırım aracı olurken, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 13,35 ile yatırımcısına en fazla reel getiriyi sağlayan araç oldu.

Diğer taraftan BIST 100 endeksi, yatırımcısına Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 37,32, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,61 kaybettirdi. KAYNAK:AA


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Anahtar Kelimeler:
tüketici fiyat endeksi TÜİK devlet iç borçlanma senetleri

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