Kaspersky, otomatik Android test aracını herkesin kullanımına sundu

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, Kaspresso adlı otomatik Android test aracını herkesin kullanımına açtı.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspresso birçok esnek ayar seçeneği sunuyor. Mobil geliştiriciler Kaspresso ile uygulama testi için ihtiyaç duyulan süreyi, hataları gözden kaçırma endişesi olmadan azaltabiliyor, böylece uygulamalarını daha hızlı piyasaya çıkarabiliyor.

Kaspersky'nin bu aracı Mobilization IX ve Codemotion Berlin 2019 gibi büyük teknoloji konferanslarında olumlu yorumlar almıştı.

Günümüzde otomatik testler için Espresso ve Appium gibi birçok araç bulunuyor. Ancak bu araçlar Android geliştiricilerinin tüm sorunlarını çözmüyor. Örneğin okunabilirlik, tutarsızlık, kayıt tutma ve kullanıcı arayüzü mimarisi testlerini yapmakta zorlanıyorlar.

Mobil geliştiriciler bu sorunlar nedeniyle net, kararlı, sürdürülebilir ve anlaşılabilir kullanıcı arayüzü testleri yapamıyor. Kullanıcı arayüzü testlerine ilişkin mevcut sorunları çözmek isteyen Kaspersky, Kaspresso adını verdiği yeni bir Android uygulaması test aracı geliştirdi. Bu araç otomatik Android testleri oluşturmakta kullanılan Espresso ve Kakao arşivlerini baz alıyor.