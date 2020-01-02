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  4. Kaspersky, otomatik Android test aracını herkesin kullanımına sundu

Kaspersky, otomatik Android test aracını herkesin kullanımına sundu

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 10:54 | Son Güncelleme

Kaspersky Mobil Ürün Geliştirme Müdürü Victor Yablokov: - "Test araçları Android için uygulama geliştirenlerin hayatını kolaylaştırıyor. En iyi kaynakları ve yöntemleri tek bir araçta birleştirmeye ve deneyimimizi de işin içine katmaya çalıştık. Kaspresso ile mobil geliştiricilerin daha iyi ve güvenilir Android uygulamalar yaratacağını umuyoruz"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, Kaspresso adlı otomatik Android test aracını herkesin kullanımına açtı.

Kaspersky açıklamasına göre, Kaspresso birçok esnek ayar seçeneği sunuyor. Mobil geliştiriciler Kaspresso ile uygulama testi için ihtiyaç duyulan süreyi, hataları gözden kaçırma endişesi olmadan azaltabiliyor, böylece uygulamalarını daha hızlı piyasaya çıkarabiliyor.

Kaspersky'nin bu aracı Mobilization IX ve Codemotion Berlin 2019 gibi büyük teknoloji konferanslarında olumlu yorumlar almıştı.

Günümüzde otomatik testler için Espresso ve Appium gibi birçok araç bulunuyor. Ancak bu araçlar Android geliştiricilerinin tüm sorunlarını çözmüyor. Örneğin okunabilirlik, tutarsızlık, kayıt tutma ve kullanıcı arayüzü mimarisi testlerini yapmakta zorlanıyorlar.

Mobil geliştiriciler bu sorunlar nedeniyle net, kararlı, sürdürülebilir ve anlaşılabilir kullanıcı arayüzü testleri yapamıyor. Kullanıcı arayüzü testlerine ilişkin mevcut sorunları çözmek isteyen Kaspersky, Kaspresso adını verdiği yeni bir Android uygulaması test aracı geliştirdi. Bu araç otomatik Android testleri oluşturmakta kullanılan Espresso ve Kakao arşivlerini baz alıyor.

Espresso için altyapı olarak Kakao arşivinden yararlanan Kaspresso, kullanıcı arayüzü testlerinin okunabilirliğini artırıyor. Böylece test açıklamaları yeni bir seviyeye gelip daha anlaşılabilir oluyor.

Kaspresso ayrıca tutarsız testler ve kayıt tutmayla ilgili sorunları da çözüyor. Tutarsız testlerde sonuçları tahmin etmek mümkün olmuyor. İşlevler geliştiricinin cihazında hatasız çalışırken farklı nedenlere sahip çeşitli hatalar ortaya çıkıyor.

- "Android uygulama geliştiricilerinin hayatını kolaylaştırıyor"

Espresso'nun kayıt tutmamasıyla ilgili sorunlar da her hareketi kaydeden bu yeni araçla ortadan kalkıyor. Ayrıca kullanıcılar testler için birçok ayar yapabiliyor.

Böylece bu araç, testlerin aldığı tüm API taleplerinin giriş noktalarını daha sade ve kullanışlı şekilde yönetme imkanı sunuyor. Kaspresso tutarsız testleri ortadan kaldırmak ve kayıt sürecini iyileştirmek için zengin bir giriş noktası seçeneği sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Mobil Ürün Geliştirme Müdürü Victor Yablokov, otomatik test araçları geliştirmek çok fazla çaba ve kaynak gerektirdiğinden Kaspresso'yu herkesin kullanımına açmaya karar verdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu test araçları Android için uygulama geliştirenlerin hayatını kolaylaştırıyor. En iyi kaynakları ve yöntemleri tek bir araçta birleştirmeye ve deneyimimizi de işin içine katmaya çalıştık. Kaspresso ile mobil geliştiricilerin daha iyi ve güvenilir Android uygulamalar yaratacağını umuyoruz. Kullanıcıların ve tüm sektörün bundan yararlanacağını düşünüyoruz."

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Kaspersky Kaspresso

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