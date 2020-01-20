Kaspersky'den hizmet sağlayıcı ve satıcılara "Lisans Yönetim Portalı"

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, yönetilen hizmet sağlayıcıları (MSP) ve satıcılara lisans siparişi, yönetimi ve raporlaması konularında hizmet sağlayan yeni Kaspersky Lisans Yönetim Portalı'nı (LMP) duyurdu.

Şirket açıklamasına göre, yeni portal aylık abonelik sistemiyle iş ortaklarının hizmete kullandığı kadar para ödemesini sağlıyor. Böylece müşterilere daha esnek hizmet sunulabiliyor.

Kaspersky United İş Ortağı Portalı'nın bir parçası olan LMP, iş ortaklarına ihtiyaç duydukları tüm araçları ve bilgiyi tek bir noktadan sunuyor.

Yönetilen hizmetler yıllık büyümesini devam ettiren en önemli bilgi teknolojileri pazar eğilimleri arasında yer alıyor. 2016'da 48 bin global MSP şirketi varken, Ami Partners tarafından yapılan değerlendirmeye göre bu sayı 2021'de iki katına çıkarak yaklaşık 74 bine ulaştı.

Rekabet arttıkça hizmet sağlayıcıların da satış operasyonlarını ve abone yönetimini hızlandırmak ve sadeleştirmek için otomasyon ihtiyacı artıyor. Kaspersky Lisans Yönetim Portalı, MSP'lere ve satıcılara tüm Kaspersky aboneliklerini tek noktadan yönetebilecekleri bir platform sunuyor.