Kaspersky'e kanal memnuniyet değerlendirmesinde birincilik

İSTANBUL (AA) - Kaspersky, sunduğu iş ortağı programının kalitesiyle Canalys Dünya Marka Değerlendirmesi'nde birinci oldu.

Kaspersky açıklamasına göre, Canalys Dünya Marka Değerlendirmesi aralarında siber güvenliğin de olduğu çeşitli sektörlerde hangi markaların en iyi hizmeti ve hizmet özelliklerini sunduğunu belirliyor.

Kanal iş ortağı programlarının karşılaştırıldığı bu değerlendirmede markaların bir dizi kategoride nasıl performans gösterdiği ölçülüyor.

Diğer 10 siber güvenlik markasından daha fazla yüksek puan alan (yüzde 75,8) Kaspersky, kanal memnuniyetinde birinci sıraya yerleşti.

Canalys, son 12 ay içinde Kaspersky’nin genel performansını artırarak puanını yüzde 7,7 yükselttiğini belirledi.

Canalys Dünya Marka Değerlendirmesine göre Kaspersky ürün bulunabilirliği ve tedariği (yüzde 83,7) ile iş yapma kolaylığı (yüzde 78,4) kategorilerinde en yüksek puanı aldı.

Yıllık puan artışının en yüksek olduğu kategori ise yüzde 9,9 ile akreditasyon ve uzmanlık programları oldu. Kaspersky bunun yanı sıra iş ortağı yönetimi yaklaşımının etkinliği (+yüzde 8,7) ile pay koruma ve karlılık (+yüzde 8,7) kategorilerinde de puanlarını artırdı.