Kat Von D kendi kurduğu kozmetik markasından ayrıldı

Amerikalı TV programcısı Katherine von Drachenberg, kendi adını taşıyan kozmetik markasından ayrıldığını duyurdu.

Amerikalı TV programcısı ve modellik yapan Katherine von Drachenberg (Kat Von D), kendi adını taşıyan kozmetik markasından (Kat Von D Beauty) diğer sanatsal uğraşlara odaklanmak üzere ayrıldığını açıkladı. Yapılan bilgilendirmede; KENDO markası tüm hisseleri alarak markanın adını KVD Vegan Beauty olarak değiştirdi. KVD Vegan Beauty markası ve ikonik ürünleri, Kat Von D ve KENDO arasındaki 12 yıllık ortaklığın sonucunda geliştirilmişti.

Geçen senenin kendisi için büyük bir değişim yılı olduğunu belirten Drachenberg, "Pek çoğunuzun bildiği gibi güzeller güzeli bir erkek bebek dünyaya getirdim, vegan ayakkabılarımı piyasaya sürdüm ve şimdi de uzun zamandır bekleyen albümümü İlkbahar’da piyasaya sürmek ve ardından uluslararası turlar için yoğun bir şekilde çalışıyorum. Her ne kadar tüm bunları dengede tutarak makyaj ürünlerine devam etmeyi çok istemiş olsam da her şeyi azami kapasiteyle yapamayacağımı anladım. Kat Von D Beauty’nin kurucusu olarak bu görevimi bırakmaya ve markadaki hisselerimi son 12 yıldır ortağım olan KENDO’ya satmaya karar verdim. Bu kolay bir karar değildi, ancak detaylı düşündükten sonra makyaj ürünlerinin büyümeye devam etmesini istediğime karar verdim ve KENDO da tam bunu yapacak donanıma sahip." dedi.