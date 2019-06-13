FİNANS

Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor, başvurular da başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.06.2019 09:21 | Son Güncelleme

Türkiye'ye uçuş sayısını artıran Katar Havayolları'nın, İstanbul'da düzenleyeceği kabin görevlisi alım etkinliği ile ilgili başvurular da başladı. Etkinliğin yeri ve zamanını daha sonra açıklayacak şirket, ilanın son başvuru tarihini 7 Temmuz olduğunu duyurdu. Başvurusu kabul edilenler Doha'da yaşayacak. Kabin görevlileri için vereceği maaş ise 7 bin 500 lira’dan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkacak.

Katar Havayolları Türkiye'de kabin görevlisi arıyor, başvurular da başladı

Türkiye-Katar arasında artan uçuş ve yolcu trafiğine paralel olarak Katar Havayolları daha çok Türk uçuş personeli bulundurmak için zaman zaman işe alım etkinlikleri düzenliyor. Şirket, İstanbul'da bir işe alım etkinliği daha düzenleyecek.Adayların etkinliğe resmi kıyafetle gelmeleri tavsiye edilirken ilana başvurular da şirketin web sitesinden yapılmaya da başlandı. Etkinliğin tarihini ve yerinin daha sonra açıklanacağının da belirtildiği ilanda havayolu şirketi, adaylara sunulacak maaş ve sosyal imkanları etkinlikte açıklayacak. Katar Havayolları yayınladığı ilanıa, "Rekabetçi tazminat ve avantaj paketleri sunuyoruz. Çok uluslu Kabin Ekibi Ekibimize katılın ve konaklama, yardım ve görev için ulaşım dahil olmak üzere vergisiz bir ücret paketinin tadını çıkarın" ifadelerine yer verdi.

Kabin görevlileri için vereceği maaş ise 7 bin 500 lira’dan başlayıp 15 bin liraya kadar çıkacak.

Katar Havayolları'nın başvurularda aradığı koşullar şöyle:

Minimum 21 yaşında olmak

Parmak uçlarında minimum 212 cm yüksekliğe ulaşabilmek

Yazılı ve konuşma olarak akıcı İngilizce

Doha'ya taşınmaya istekli

Minimum lise mezunu

Katar Havayolları başvuruda izlenilecek yolları şöyle sıraladı:

1.Online başvuru tamamlanacak

2.İşe alım ekibi özgeçmişi gözden geçirecek ve kısa listedeki başvuru sahiplerini e-posta yoluyla etkinliğe davet edecek

  1. Etkinliğe katılıma hazırlık

  2. Etkinliğe katılım daveti alan aday işe alım ekibi ile tanışacak. Adayın beraberinde başvuru kimliği, İngilizce güncel bir CV, Pasaportun fotokopisi ve bir vesikalık fotoğraf getirmesi isteniyor.

KAYNAK:DHA

http://finans.mynet.com/haber/detay/ekonomi/15-bin-tl-maasla-calisacak-turk-eleman-ariyorlar/224424/

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Anahtar Kelimeler:
Katar Havayolları kabin görevlisi başvuru

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