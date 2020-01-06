FİNANS
  4. Katar’daki lüks otele Türk mobilyası

Katar’daki lüks otele Türk mobilyası

EKONOMİ HABERLERİ  | 06.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Türk mobilya sektörü kalitesi ve çeşitliliği ile dünyadaki yerini sağlamlaştırıyor.

Katar’daki lüks otele Türk mobilyası

Türk mobilya sektörü kalitesi ve çeşitliliği ile dünyadaki yerini sağlamlaştırıyor. Türk üretimi mobilyalar, Katar’ın en şık ve gösterişli otellerinden birinde kullanıma alındı.
700’ün üzerinde proje ile elde ettiği deneyimi ürettiği mobilyalara yansıtan Türk mobilya markası, yurt dışı projelerine bir yenisini daha ekledi. Katar’ın kalbindeki lüks bir otel için 3 ay gibi kısa bir sürede 500 parça mobilya üretimi gerçekleştiren marka, yurt dışında büyümeye devam ediyor.
Lüks deneyimler ve birinci sınıf konukseverlik sunmak için tasarlanan söz konusu otel tercihini yerli markadan yana kullandı. Çok iyi döşenmiş 264 oda, süit ve 96 şık daireden oluşan otelin balo salonunda, çocuk kulübünde, SPA’sında ve restoranında bulunan tüm mobilyalar Türk mobilya markası Hotelya tarafından üretildi. Kalite ve doğru ergonominin öne çıktığı ürünler Türkiye’de bulunan Hotelya üretim tesislerinde 3 ay gibi kısa bir zamanda üretildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER'Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar''Herhalde istedikleri kadar öpüşemiyorlar'
Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Kasım’da yıllık yüzde 0.8 arttıTrafiğe kaydı yapılan araç sayısı Kasım’da yıllık yüzde 0.8 arttı
Borsa haftaya düşüşle başladıBorsa haftaya düşüşle başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Hastanelik oldu! Korkutan görüntü

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Trump bu kez de Irak'ı tehdit etti! Çok ağır sözler!

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Erdoğan'dan faiz ve enflasyon açıklaması!

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Dolar güne nasıl başladı?

Dolar güne nasıl başladı?

TESK'ten ÖTV ve KDV çağrısı

TESK'ten ÖTV ve KDV çağrısı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

İşte Türkiye'nin Otomobili!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

2020 yılı asgari ücreti belli oldu! Asgari ücret ne kadar oldu?

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Nüfus Müdürlüğü'nden 'yeni kimlik' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Memurun zamlı maaşı belli oldu! Kim ne kadar maaş alacak?

Memurun zamlı maaşı belli oldu! Kim ne kadar maaş alacak?

2020 yılı pazarlama teknolojilerine yatırımda patlama yılı olacak

2020 yılı pazarlama teknolojilerine yatırımda patlama yılı olacak

Narenciyenin başkentinde güle oynaya hasat

Narenciyenin başkentinde güle oynaya hasat

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Kasım’da yıllık yüzde 0.8 arttı

Trafiğe kaydı yapılan araç sayısı Kasım’da yıllık yüzde 0.8 arttı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa haftaya düşüşle başladı

Palandöken: “Bir yılda esnaf ve sanatkar sayısı 37 bin 988 arttı”

Palandöken: “Bir yılda esnaf ve sanatkar sayısı 37 bin 988 arttı”

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.