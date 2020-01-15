Katarlı Retaj Grup ile Beyttürk arasında anlaşma

İSTANBUL (AA) - Katar devletinin hissedarı olduğu Retaj Grup, Beyttürk ile imzaladığı anlaşma neticesinde Türkiye'de 750'nin üzerinde konutun işletmesini gerçekleştirecek.

Beyttürk açıklamasına göre, daha önce ön protokol imzalayan Beyttürk ile Retaj Otel Grupları, Katar'da yapılan imza töreni ile kesin anlaşmaya vardı. 2023 yılına kadar en az 3 otel inşaatı gerçekleşecek olan Beyttürk Retaj otelleri, Türkiye'de önemli otel yatırımcısı konumunda olacak. Ayrıca Retaj Grup, Türkiye'de 750'nin üzerinde konutun işletmesini gerçekleştirecek.

Açıklamada, imza törenindeki konuşmasına yer verilen Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Engin Barman, bu anlaşmanın sadece iki şirket arasında değil, iki ülke arasında olduğuna inandıklarını belirtti.

Anlaşmada, iki ülke lideri arasındaki dostluğun önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Barman, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, iki ülke arasındaki bu kadar güzel bir dostluğu oluşturdukları için şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada bu güzel anlaşma imzalanıyorsa şüphesiz ki bu iki güçlü liderin kurmuş olduğu önemli dostluklar sayesindedir." ifadelerini kullandı.