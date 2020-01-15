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  4. Katarlı Retaj Grup ile Beyttürk arasında anlaşma

Katarlı Retaj Grup ile Beyttürk arasında anlaşma

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.01.2020 09:19 | Son Güncelleme

Katar devletinin hissedarı olduğu Retaj Grup, Beyttürk ile imzaladığı anlaşma sonucu Türkiye'de 750'nin üzerinde konutun işletmesini gerçekleştirecek - Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Engin Barman: - "Anlaşma ile hem konut yatırımcılarının sürekli gelir elde etmesini sağlayacağız hem de ülke ekonomisine ciddi bir turizm geliri sağlayacağız"

İSTANBUL (AA) - Katar devletinin hissedarı olduğu Retaj Grup, Beyttürk ile imzaladığı anlaşma neticesinde Türkiye'de 750'nin üzerinde konutun işletmesini gerçekleştirecek.

Beyttürk açıklamasına göre, daha önce ön protokol imzalayan Beyttürk ile Retaj Otel Grupları, Katar'da yapılan imza töreni ile kesin anlaşmaya vardı. 2023 yılına kadar en az 3 otel inşaatı gerçekleşecek olan Beyttürk Retaj otelleri, Türkiye'de önemli otel yatırımcısı konumunda olacak. Ayrıca Retaj Grup, Türkiye'de 750'nin üzerinde konutun işletmesini gerçekleştirecek.

Açıklamada, imza törenindeki konuşmasına yer verilen Beyttürk Yönetim Kurulu Başkanı Engin Barman, bu anlaşmanın sadece iki şirket arasında değil, iki ülke arasında olduğuna inandıklarını belirtti.

Anlaşmada, iki ülke lideri arasındaki dostluğun önemli bir rolü olduğunu vurgulayan Barman, "Buradan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'ye, iki ülke arasındaki bu kadar güzel bir dostluğu oluşturdukları için şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada bu güzel anlaşma imzalanıyorsa şüphesiz ki bu iki güçlü liderin kurmuş olduğu önemli dostluklar sayesindedir." ifadelerini kullandı.

- "Büyümeye ve yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz"

Engin Barman, bu dostluklar vesilesiyle oluşan iki ülke arasındaki ticaret hacminin 2018 yılında 2,4 milyar doları geçtiğini ve Katar'ın Türkiye'deki yatırımlarının 20 milyar dolara ulaştığını belirterek, şunları kaydetti:

"Beyttürk olarak Körfez ülkelerinden binlerce ailenin yanı sıra özellikle Katarlı yüzlerce aileyi de konut sahibi yaparak bu rakamda oynamış olduğumuz rolden ötürü kıvanç duyuyoruz. Karşılıklı dostluk ilişkilerinin ticaret ve ekonomiye yansımasından ötürü çok memnunuz. Türkiye, gerek ekonomi gerekse de siyasi olarak istikrarlı bir şekilde büyümesini sürdürmektedir. Özellikle 2019 yılında turizmde rekor artış elde ettik. Öyle ki 50 milyona yakın turist, tatil için Türkiye'yi seçti. Türkiye, bugün tatil destinasyonları arasında en önemli ülke konumundadır. Bizler bu iş birlikteliği ile taşımış olduğumuz misyonun farkında olarak büyümeye ve yeni yatırımlar yapmaya devam edeceğiz."

Barman, Beyttürk ve Retaj olarak, imzalanan anlaşmayla hem konut yatırımcılarının sürekli gelir elde etmesini sağlayacaklarını hem de ülke ekonomisine ciddi bir turizm geliri sağlayacaklarını aktararak, "Bu vesile ile Retaj markasının Türkiye'de Beyttürk'e ait 750'nin üzerinde konut işletecek olması bizleri sevindirmekte ve heyecanlandırmaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Beyttürk, katar, Retaj Grup, türkiye,

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