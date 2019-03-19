FİNANS

Katarlı şirket en büyük İslami enerji bankasını kurdu

EKONOMİ HABERLERİ  | 19.03.2019 17:10 | Son Güncelleme

Katarlı Kaf Yatırım Şirketi, dünyanın en büyük İslami enerji bankasını kurdu.

Katarlı şirket en büyük İslami enerji bankasını kurdu

Katarlı özel yatırım şirketi, enerji alanında hizmet verecek dünyanın en büyük İslami enerji bankasının kurulduğunu bildirdi.

Kaf Yatırım Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Hamid bin Ahmed es-Suveydi, bugün Doha'da düzenlenen tanıtım toplantısında yaptığı açıklamada, bankanın enerji ve finans alanında faaliyet gösterecek dünyanın en büyük İslami bankası olduğunu belirtti.

Suveydi, İslami enerji bankasının uluslararası enerji projelerini finanse etmek için 10 milyar dolar sermayeye sahip olduğunu kaydetti.

Yeni bankanın yönetim kurulu başkanı da olan Suveydi, Katar Finans Merkezi'nin çatısı altındaki bankanın, yılın son çeyreğinde faaliyetlerine başlayacağını ifade etti.

Günlük ortalama 600 bin varil petrol üreten Katar, 3 Aralık'ta yaptığı açıklamayla Ocak 2019'da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nden (OPEC) ayrılacağını duyurmuştu.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz ihracatçısı olan Katar, günlük ortalama 650 bin varil petrol üretiyor.

KAYNAK:AA

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Katarlı Kaf Yatırım Şirketi enerji bankası

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