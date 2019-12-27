Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,068741 -0,08 İş Portföy Birikim Hes. Kısa Vad. Borç. Araç. Fon 1,552412 -0,08 İş Portföy Maximum Kart Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 0,022447 -0,07 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,049910 -0,05 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,205564 -0,04 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,135093 -0,40 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,025155 -0,01 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,904810 -0,24 İş Portföy Üç. Değ. Fon 1,388971 -0,06 Fokus Portföy Bir. Değ. Fon 7,364788 -0,02(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

