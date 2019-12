Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 571,610094 -0,24 OYAK Portföy OYAK Üye.Çalışan.Yön. Brç. Arç.Öz.Fonu 1,268235 -0,18 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,854487 -0,06 Atlas Port. Bir. Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,559700 -0,06 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,057499 -0,05 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,644511 -0,39 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025683 -0,29 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016585 -0,26 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060118 -0,17 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,042489 -1,07 Yapı Kredi Port. Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu 79,741818 -0,62 Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu 0,071063 -0,57 Ak Portföy Yab. His. Sen. Fonu 0,081891 -0,50 Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu 0,029486 -0,38 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,214613 -0,48 TEB Portföy PY İki. Değ. Özel Fon 0,054771 -0,03 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019731 -0,28 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018183 -0,18 Albaraka Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 1,233991 -0,07 Azimut PYŞ Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 0,027182 -0,06 İş Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,036488 -0,04 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,413019 -0,44(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)