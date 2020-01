Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,782013 -0,16 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,554669 -0,09 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,221946 -0,08 TEB Portföy Borç. Araç. Fonu 20,173473 -0,05 İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038559 -0,03 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025865 -0,96 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,680761 -0,31 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,448618 -0,20 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,807070 -0,19 Ak Portföy Bir. Fon Sepeti Fonu 1,821637 -0,13 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,109930 -3,02 Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030574 -3,00 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,055705 -2,97 Fokus Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,123815 -2,64 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030836 -2,57 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,053686 -1,98 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,811181 -1,64 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,939802 -1,53 HSBC Portföy Değ. Fon 101,044367 -1,32 İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,288921 -1,25 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,326026 -2,90 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,281566 -1,68 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,696107 -1,50 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,788271 -0,21(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)