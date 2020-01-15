Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,570129 -0,12 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,803162 -0,06 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,227447 -0,01 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026944 -0,38 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu 0,044372 -0,05 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,184281 -0,05 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,250211 -0,02 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039919 -0,02 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,088490 -0,51 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,165746 -0,12 İş Portföy Altın Fonu 0,032584 -0,03 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,041856 -0,03 Fiba Portföy Altın Fonu 0,024764 -0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

