Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF563,353595-0,44Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon6,396707-0,13İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu0,063726-0,09Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,057794-0,06Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,032115-0,13Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu0,027145-0,08Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu0,060143-0,03Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)3,413690-0,86Ünlü Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)1,497252-0,70Gedik Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu0,039923-0,65Osmanlı Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu1,043641-0,48Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu1,072943-0,36Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon1,947024-0,97Tacirler Portföy Değ. Fon2,237777-0,74İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon1,246183-0,29Global Md Portföy İki. Değ. Fonu0,022766-0,25Ünlü Portföy Bir. Değ. Fon0,059275-0,21Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu1,356209-0,07Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu0,040124-0,06Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu1,189921-0,06KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu1,255869-0,05Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)1,785820-0,04Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF26,202284-0,16Yapı Kredi Port. Altın Fonu0,042078-0,08HSBC Portföy Altın Fonu2,533489-0,08ICBC Turkey Portföy Altın Fonu0,029076-0,07İş Portföy Altın Fonu0,032754-0,07(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)