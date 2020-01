Kategorilerine göre en fazla kaybettiren yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,030070 -0,44 Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 2,172124 -0,40 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,173895 -0,34 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050793 -0,28 TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,142681 -0,27 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022519 -0,46 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060060 -0,14 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032088 -0,08 Deniz Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,524486 -0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Actus Portföy His. Sen. Fonu 2,104401 -0,72 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,402141 -0,34 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,866691 -0,28 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 12,782336 -0,10 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,085508 -0,10 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,224731 -0,58 İş Portföy Bayraktarlar Holding Değ. Özel Fon 0,081250 -0,31 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,090642 -0,24 Kare Portföy Bir. Değ. Fon 1,444831 -0,22 Garanti Portföy Dörd. Değ. Fon 0,031861 -0,06 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım Fonu (Döviz) 2,302638 -0,20 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,473651 -0,20 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023465 -0,17 Albaraka Portföy Katılım Fonu 1,082905 -0,17 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,253849 -0,16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları Deniz Port. Altın Fonu 0,036360 -0,20 TEB Portföy Altın Fonu 0,071186 -0,19 Garanti Portföy Altın Fonu 0,082865 -0,18 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042004 -0,18 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029026 -0,17(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)