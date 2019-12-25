Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları İstanbul Portföy Yab. (G.Ol.Piy.) Borç. Araç. Fonu 0,038188 0,20 Aura Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 2,526853 0,18 Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,044269 0,14 İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu 6,726820 0,14 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,026650 1,55 Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,016447 0,67 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,790079 0,25 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032089 0,22 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,433255 0,21 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,030258 1,63 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,062206 1,61 Fiba Portföy His. Sen. Fonu(HSYF) 1,705774 1,29 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,057712 1,27 Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF) 0,075583 1,11 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,002377 1,18 Ünlü Portföy Üç. Değ. Fon 1,905841 0,90 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,086219 0,78 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007335 0,69 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,048890 0,67 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,316553 1,17 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,269132 1,01 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,652071 0,90 Albaraka Portföy Altın Katılım Fonu 1,152166 0,41 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,215020 0,41 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,143256 1,68 QNB Finans Portföy Altın BYF 25,609545 0,76 İş Portföy Altın Fonu 0,031683 0,56 TEB Portföy Altın Fonu 0,068811 0,49 Deniz Port. Altın Fonu 0,035344 0,46 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Oyak Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,027474 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021418 0,03 Ata Portföy Para Piyasası Fonu 0,574195 0,03 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 93,990722 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059147 0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

