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  4. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

EKONOMİ HABERLERİ  | 02.01.2020 16:06 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Ünlü Portföy Kısa Vad. Borç. Araç. Fonu 1,150000 0,17 QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 572,264808 0,11 Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 2,017369 0,09 Osmanlı Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu 1,855842 0,07 Ak Portföy PY Özel Sek. Borç. Araç. Özel Fonu 0,024658 0,07 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027400 0,78 Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025724 0,16 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,804772 0,12 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,676518 0,09 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,442907 0,06 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,064986 0,95 Aura Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 1,830131 0,35 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,044770 0,27 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 62,574561 0,24 Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,086629 0,23 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,041216 0,51 İş Portföy Sütaş İki. Değ. Özel Fon 0,049522 0,29 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007418 0,18 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,141156 0,17 Qinvest Portföy Değ. Fon 0,059527 0,13 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,712087 0,71 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018264 0,45 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019809 0,40 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,039492 0,20 Ziraat Portföy Kira Sert. (Sukuk) Katılım Fonu 1,753687 0,16 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Altın BYF 26,034629 0,41 Garanti Portföy Altın Fonu 0,081403 0,10 QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,432314 0,09 İş Portföy Altın Fonu 0,032189 0,07 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 69,578275 0,06 Yapı Kredi Port. Para Piyasası Fonu 0,290919 0,06 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055773 0,06 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,737751 0,06 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021463 0,06(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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