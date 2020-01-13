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  4. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

EKONOMİ HABERLERİ  | 13.01.2020 15:01 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,564278 0,71 Deniz Port. Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,795186 0,70 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,225258 0,68 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,025606 0,50 QNB Finans Portföy Borç. Araç. Fonu 167,580807 0,42 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,025750 0,28 TEB Portföy Bir. Fon Sep. Fonu 1,332193 0,23 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,692078 0,17 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,826860 0,16 Ak Portföy Üçüncü Fon Sepeti Fonu 1,704162 0,15 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu 1,033572 1,69 İş Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,060552 1,67 Ak Portföy BIST Banka End. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,119001 1,49 İstanbul Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,046510 1,28 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,294875 1,27 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007471 0,62 HSBC Portföy Değ. Fon 104,121759 0,58 Osmanlı Portföy Bir. Değişken Fon 1,081509 0,54 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,118397 0,53 Yapı Kredi Port. Üç. Değ. Fon 0,020137 0,50 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,373610 1,02 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,329530 0,79 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,744164 0,28 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,797611 0,16 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019835 0,12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,290775 0,66 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,262025 0,18 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055949 0,09 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021529 0,08 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,638402 0,08 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,743011 0,08 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059452 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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