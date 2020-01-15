Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 2,128969 0,83 Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu 0,029784 0,82 QNB Finans Portföy Euro. Borç. Araç. Fonu 0,069434 0,81 Yapı Kredi Port. Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu 0,172933 0,78 Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. 0,050448 0,78 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,015723 0,95 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,658194 0,71 İş Portföy Emtia Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,022714 0,55 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060102 0,49 HSBC Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,032143 0,47 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,068765 2,16 Yapı Kredi Port. İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,027036 2,05 Azimut PYŞ Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 66,556503 1,87 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,187306 1,85 Ata Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,033344 1,82 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,265873 2,17 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,253202 1,62 Yapı Kredi Port. Karma Fon 0,534422 1,18 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,144961 1,10 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007608 1,09 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,787932 1,37 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,404594 0,84 Qinvest Portföy Kira Sert. Katılım (Döviz) Fonu 0,023450 0,73 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,350042 0,67 TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu 2,472428 0,53 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Ak Portföy Para Piyasası Fonu 2,176711 0,04 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,795362 0,04 Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,055984 0,04 HSBC Portföy Para Piyasası Fonu 69,817893 0,03 Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu 0,021541 0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

