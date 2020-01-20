Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları QNB Finans Portföy A.B.D. Dolar Yab. BYF 567,081955 0,66 HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,578454 0,31 Deniz Port. Orta Vad. Borç. Araç. Fonu 0,026032 0,23 Ak Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu 0,230088 0,21 Strateji Portföy Borç. Araç. Fonu 0,019385 0,20 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Garanti Portföy Yab.(Glş. Olan Ülk.) His. BYF F.S.F 0,026017 0,28 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,712555 0,23 TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 2,670518 0,21 Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,474164 0,20 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,842129 0,16 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Yapı Kredi Port. Koç Hol. İşt. His.Sen. Fonu (HSYF) 1,155594 1,28 HSBC Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 0,067870 0,71 Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu 0,045582 0,65 Global Md Portföy Bir. His. Sen. Fonu (H.S.Y.F) 5,692804 0,54 Ata Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,188598 0,54 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon İstanbul Portföy İki. Değ. Fon 0,303080 0,50 Ata Portföy Bir. Değ. Fon 0,007672 0,45 İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon 1,250450 0,34 Garanti Portföy Üç. Değ. Fon 2,091199 0,31 Global Md Portföy Bir. Değ. Fonu 0,120617 0,29 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,800437 0,82 Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,362298 0,45 KT Portföy Bir. Katılım Fonu 1,823174 0,26 Yapı Kredi Port. Kira Sert. Katılım Fonu 0,018406 0,16 Ak Portföy Kira Sert. Katılım Fonu 0,019934 0,12 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları QNB Finans Portföy Gümüş BYF 22,368694 0,76 QNB Finans Portföy Altın BYF 26,390234 0,72 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056060 0,08 Fiba Port. Şekerbank Para Piyasası Fonu 1,746330 0,08 Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu 5,802702 0,08 Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu 0,639599 0,08 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021444 0,08(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

