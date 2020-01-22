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  4. Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

EKONOMİ HABERLERİ  | 22.01.2020 15:18 | Son Güncelleme

Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları

İSTANBUL (AA) - Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon 6,454293 0,42 İş Portföy Yab. Borç. Araç. Fonu 0,064269 0,40 İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu 0,045076 0,37 Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu 7,068110 0,36 Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon 0,058386 0,33 Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu 1,483385 0,31 Ziraat Portföy Fon Sepeti Fonu 1,854555 0,29 Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu 1,721549 0,26 Yapı Kredi Port. Yab. Fon Sepeti Fonu 0,060603 0,21 Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu 0,027340 0,18 Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,034532 1,83 İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu 0,074185 1,67 Strateji Portföy Bir. His. Sen. Fonu(HSYF) 13,079982 1,40 Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF) 0,064556 1,36 Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) 3,489864 1,22 Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon Tacirler Portföy Değ. Fon 2,296711 1,57 Fiba Portföy Çoklu Varlık İki. Değ. Fon 0,092020 0,72 Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon 0,147225 0,58 İş Portföy Resan Değ. Özel Fon 1,927324 0,50 HSBC Portföy Değ. Fon 107,016089 0,46 Yatırım Fonları - Katılım Fonları Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu 1,398706 1,33 Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF) 1,447997 1,25 Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF) 1,846006 1,08 KT Portföy Kızılay'a Destek Altın Katılım Fonu 1,268639 0,83 Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu 0,040581 0,64 Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları TEB Portföy Altın Fonu 0,072184 0,70 Deniz Port. Altın Fonu 0,036848 0,69 Yapı Kredi Port. Altın Fonu 0,042589 0,68 Ak Portföy Altın Fonu 0,067858 0,68 ICBC Turkey Portföy Altın Fonu 0,029415 0,66 Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları Fiba Portföy Para Piyasası Fonu 0,056091 0,03 Garanti Portföy Bir. Para Piyasası Fonu 0,021455 0,03 Ziraat Port. Halkbank Para Piyasası Fonu 0,059594 0,03 Deniz Port. Para Piyasası Fonu 0,962307 0,03 TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu 94,696431 0,03(Not: Analiz içerikleri fonbul.com’dan alınmıştır.)

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Anahtar Kelimeler:
fonlar, piyasalar,

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