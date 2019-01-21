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Katma değerli hizmetlerde 'mağduriyet' gideriliyor

EKONOMİ HABERLERİ  | 21.01.2019 09:24 | Son Güncelleme

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu (BTK), 888/898'li katma değerli hizmet numaraları hakkında tüketicilerden gelen şikayetler üzerine, hatların hizmete açılması için "onay" alınmasına karar verdi.

Katma değerli hizmetlerde 'mağduriyet' gideriliyor

BTK'ya farklı kanallarla iletilen şikayet başvurularında, tüketicilere gönderilen mesajlarda "kefilsiz ve şartsız kredi verileceği veya hediye çeki kazanıldığı" gibi ifadelere yer verilerek, abonelerin 888/898'li katma değerli elektronik haberleşme hizmet numaralarını aramaya yönlendirildiği belirtildi.

Tüketicilere mesaj içeriğinde vaat edilen hizmetler sunulmaksızın yüksek faturalar ile karşılaşılması dolayısıyla yaşanan mağduriyetin giderilmesi için söz konusu numaralara hatlarının açık olması için onayı bulunmayan abonelerden 2 ay içinde onay alınmasına karar verildi. Bu sürenin sonunda, onay vermemiş aboneler için hatları 888/898'li numaralara doğru yapılacak aramalara kapatılacak.

Yeni aboneliklerde de hatlar 888/898'li numaralara ancak abonenin onay vermesi halinde açık hale getirilecek, onay vermeyen aboneler için kapalı olacak.

Hatları 888/898'li numaralarına kapalı olan abonelere, bu numaralara doğru çağrı başlatması halinde bilgilendirme anonsu ücretsiz yapılacak.

Kurul kararı kapsamında alınan abone onayları kayıt altına alınarak saklanacak. KAYNAK:AA

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Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu mesaj

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