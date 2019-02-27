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Kavurma ve tarhanada katkı maddesi olmayacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 27.02.2019 16:25 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığınca yapılan düzenlemeyle kavurma ve tarhanada katkı maddesi kullanımı yasaklandı.

Kavurma ve tarhanada katkı maddesi olmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığının, TGK Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikte, ilgili Avrupa Birliği (AB) Tüzüğü ile uyumlu düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, "E 957 (Taumatin)" kodlu katkı maddesi, aroma artırıcı fonksiyonu ile "soslar ve patates, tahıl, un veya nişasta ile bazlı atıştırmalıklar" adlı kategorilerde kullanılmak üzere katkı maddeleri tablosuna eklendi. Soslar kategorisinde sadece salata soslarında kullanımına izin verilen "E 476" kodlu "Poligliserol polirisinoleat"adlı katkı maddesinin kullanımı, tüm emülsifiye edilmiş sosları kapsayacak şekilde genişletildi.

Düzenleme kapsamına bazı yeni katkı maddeleri eklenirken, bazı maddeler ise yönetmelikten çıkarıldı.

Yönetmelikle, takviye edici gıdaların kategorileri de "kapsüller, tabletler", "sıvı formdakiler" olarak belirlenirken, kavurma ve tarhanada tüm katkı maddeleri yasaklandı.

Yönetmeliğe uyum için 1 Ocak 2020'ye kadar geçiş süreci tanındı.

Öte yandan bakanlığın, "Türk Gıda Kodeksi Gıda Katkı Maddelerinin Spesifikasyonları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik de Resmi Gazete'de yayımlandı. AB'ye uyum amacıyla yapılan düzenlemeyle, bazı katkı maddelerinin spesifikasyonlarında değişikliğe gidilirken, bazı katkı maddeleri de yönetmelikten çıkarıldı.

KAYNAK:AA

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Tarım ve Orman Bakanlığı kavurma resmi gazete

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