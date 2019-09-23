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Kaya: IMF ile toplantı ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi

EKONOMİ HABERLERİ  | 23.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

IMF Türkiye İcra Direktörü Kaya, IMF'nin CHP ve İyi Parti görüşmesine ilişkin, "Saklanan, meşruiyet dışı toplantı, ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi." dedi.

Kaya: IMF ile toplantı ülkeye karşı farklı bir ajandanın göstergesi

Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya, yaptığı yazılı açıklamada, IMF heyetinin CHP ve İYİ Parti yetkilileriyle görüşmesini değerlendirdi.

Madde 4 görüşmeleri sürecinde IMF ekibine her türlü desteğin verildiğine işaret eden Kaya, karşılıklı mutabık kalınan program süresince tüm taleplerin karşılanmasında kolaylaştırıcı olunduğunu aktardı.

Kaya, bizzat iki gününde yer aldığı toplantılar boyunca böyle bir görüşme niyetinden dahi söz edilmediğine dikkati çekerek, "Buna rağmen böylesi saklanan, meşruiyet dışı bu toplantı, Türkiye'ye karşı farklı bir ajandanın varlığının göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

KAYNAK:AA

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Uluslararası Para Fonu (IMF) İcra Direktörü Raci Kaya

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