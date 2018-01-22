FİNANS

Kayın mantarı muhtarın geçim kaynağı oldu

22 Ocak 2018 17:15

Artvin merkeze bağlı Fıstıklı köyünün muhtarı Erkal'ın 2 yıl önce köylülere örnek olmak için başladığı kayın mantarı üretimi yeni gelir kapısı oldu.

Kayın mantarı muhtarın geçim kaynağı oldu

Artvinli muhtar Selim Erkal, kendi imkanlarıyla kurduğu serasında eşiyle kayın mantarı üretiyor.

Merkeze bağlı Fıstıklı köyünün muhtarı 55 yaşındaki Selim Erkal, yaklaşık 35 yıl marangozluk yaptıktan sonra emekli oldu. Köylülere de örnek olmak amacıyla kayın mantarı üretimine karar veren ve 2 yıl önce kendi imkanlarıyla sera kuran Erkal, deneme üretiminden başarılı sonuç aldı.

 

 




Bunun üzerine eşinin de yardımıyla üretimi sürdüren Erkal, köy sakinlerini kayın mantarına yönlendiremese de yeni bir gelir kapısı elde etti.

Erkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 35 yıl marangozluk yaptığını ancak kayın mantarından bir yılda kazandığı parayı kazanamadığını söyledi.

Köy muhtarı olarak köylülere gelir getirmesi amacıyla deneme amaçlı başladığı kayın mantarının önemli bir gelir kapısı haline dönüştüğünü belirten Erkal, "Çok karlı bir iş. Köylüler benden görerek ekmek parası kazanırlar diye düşündüm ancak benden başka kimse yapmadı. Öncelikle köylülere olmak üzere herkese tavsiye ediyorum çünkü çok karlı bir iş." dedi.

Erkal, evinin önündeki bahçede 30 metrekarelik serada mantar ürettiğini ifade ederek 30 liraya mal ettiği bir kütükten yılda yaklaşık 2 bin lira kazandığını anlattı.

 

 




Serasını kendi imkanlarıyla kurduğunu aktaran Erkal, "Eşime de öğrettim, birlikte seramızda mantar üretiyoruz. Az maliyetle çok karlı bir iş yapıyoruz." diye konuştu.

Erkal, kayın mantarı üretiminde en önemli işin sulama olduğuna dikkati çekerek şöyle konuştu:

"Günde 2-3 sefer sıcaklığa göre sulama yapılması gerekiyor. Kütük suyu ve nemi çok seviyor. Nemli olması gerekiyor ki verim alabilesiniz. Ürettiğimiz mantarı çok rahatlıkla satabiliyoruz. Köyümüzden şehre indirmeye bile bazen gerek kalmıyor. Komşularımız ve köylülerimizden sipariş alıyoruz. Ürün yetiştiremiyoruz. İleride serayı büyütmeyi düşünüyoruz."

 


"Yaptığım masrafı fazlasıyla çıkardım"

Erkal, 70 kütükle işe başladığını ve 15 günde bir hasat yaptığına işaret ederek "Diyelim ki 100 kütükten 60'ı ürün veriyor, 40'ı ise bir hafta sonra ürün veriyor. Yani burada bir kaybın olmuyor. Bana sorarsanız hayvancılıktan daha iyi bu iş. Bir ektiğin zaman 5 yıl boyunca bundan ürün alabiliyorsunuz. Yaptığım masrafı fazlasıyla çıkardım. İlk sene 3-4 ay içinde masrafı kurtardım." dedi.


Hava Erkal ise eşiyle kayın mantarı üretimine başladıktan sonra hiç parasız kalmadıklarını dile getirerek yaptıkları işten çok memnun olduklarını ve herkese tavsiye ettiklerini kaydetti.

Ürettikleri mantarı köyde de satabildiklerini bildiren Erkal, "Bu kayın mantarı altın yumurtlayan tavuk gibi, her gün sürüm veriyor. Biz örnek olarak başladık, para da kazanıyoruz." dedi.AA

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