Kayısı ve kuru soğan üretimi "güldürdü", sarımsak ve Antep fıstığı "üzdü"

DENİZ ÇİÇEK - Türkiye'de geçen yıl 2018'e kıyasla kayısıda üretim yüzde 12,9, kuru soğanda yüzde 13,9 artarken, sarımsakta yüzde 12,4, Antep fıstığında yüzde 64,6 azaldı. Bu dönemde kenevir üretimindeki yüzde 171'lik yükseliş dikkati çekti.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, 2019'da bitkisel ürün grupları içinde en fazla üretim artışı yüzde 3,5 ile sebzelerde gerçekleşti. Sebze ürünleri üretim miktarı geçen yıl 31 milyon 89 bin 644 tona çıktı.

Yumru ve kök sebzeler arasında yer alan kuru soğanda üretim yüzde 13,9, havuçta yüzde 3,3 arttı. Kuru soğan üretimi 2 milyon 200 bin tona, havuç üretimi 663 bin 882 tona yükseldi.

Domates üretimi yüzde 5,7 artışla 12 milyon 841 bin 990 tona çıkarken, hıyar üretimi de yüzde 3,7'lik artışla 1 milyon 916 bin 645 ton oldu.

Yumru ve kök sebzeler arasında en fazla üretim düşüşü yüzde 12,4 ile kuru sarımsakta görülürken, bu ürünün üretimi 103 bin 96 tona geriledi. Taze sarımsak üretiminde de yüzde 8,5'lik düşüş yaşandı.